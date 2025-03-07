CHP Genel Başkanı Özel'den AB ile işbirliği mesajı

Özel, Brüksel temasları kapsamında, CHP Belçika Birlik Başkanlığında konuşma yaptı.



CHP'nin dış politikayı çok önemsediğini ve bu konuda çok ciddi inisiyatif alacağını belirten Özel, bu nedenle Brüksel'de çeşitli temaslarda bulunduğunu bildirdi.



Türkiye'nin hem Strazburg hem de Brüksel'deki temaslarını yakından takip ettiklerine işaret eden Özel, Onur Eryüce'yi CHP'nin Brüksel, Strazburg ve Avrupa temsilcisi olarak görevlendirdiklerini vurguladı.



Özel, Brüksel temasları kapsamında dün, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştüğünü, AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grup toplantısında konuşma yaptığını ve ardından çok sayıda AB yetkilisiyle toplantılar gerçekleştirdiğini anımsattı.



Görüşmelerde, CHP'nin AB vizyonunu ve son dönemde yaşanan küresel gelişmelere yaklaşımlarını anlattığını dile getiren Özel, Avrupa'nın güvenlik kaygıları açısından Türkiye'nin önemi gibi konularda görüşlerini paylaştığını söyledi.



Özgür Özel, AB'nin Türkiye ile ilişkilerde çıkar ilişkisi kurmaması, stratejik ve ileriye dönük bir ilişkiye odaklanması gerektiğini vurguladı.



CHP'nin, Batı'ya dönük bir siyaset benimsediğini aktaran Özel, bunu bir anlayışlar ve ilkeler bütünü olarak gördüklerini, içerisinde demokrasi, insan hakları, kuvvetler ayrılığı, güçlü parlamentolar, denge ve denetleme bulunduğunu anlattı.



"AVRUPA'DA HER ŞEY DÖRT DÖRTLÜK DEĞİL"



Bu süreçte bütün muhataplarıyla Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecini konuştuklarını belirten Özel, Türkiye'de AB üyeliğine olan ilginin geçmişte çok gerilediğini, ancak bunun son dönemde ciddi artış gösterdiğini belirtti.



CHP'nin 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için önseçim yapacağını hatırlatan Özel, parti üyelerinin sandık başına giderek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yüksek bir katılımla cumhurbaşkanlığı adayı olarak seçeceklerini ifade etti.



Özel, bugün Brüksel'de olağanüstü gündemle yapılacak AB Zirvesi öncesi üye ülkelerde iktidarda olan Avrupa Sosyalist Partisi (PES) üyesi liderlerin ve yetkililerin yer aldığı bir hazırlık toplantısı yaptığını ve buna kendisinin de davet üzerine katıldığını anlattı.



Toplantıda, liderlerle görüşlerini paylaştığını anlatan Özel, şunları söyledi:



"Avrupa'nın kaygılarını, korkularını anlıyoruz. Türkiye'ye bir ihtiyaç duyduğu söyleniyor. Doğrudur. Savunma işbirliği noktasında Türkiye'nin önemli bir gücü var. Bu tamam. 'Ama sığınmacılarda olduğu gibi çıkar odaklı bir pazarlık süreci yapmayın, demokrasi odaklı bir işbirliği için müzakere yapın' dedik. Aksi Türkiye'ye de Avrupa'ya da kaybettiriyor. Bu tarihe de hiç doğru olmayan yansımalarla geçiyor."



Özel, Türkiye'yi ilk seçimlerden sonra hızla AB'ye tam üyelik hedefi olan bir perspektifle Avrupa'nın bir parçası haline getireceklerine işaret ederek, Türkiye'nin ve Avrupa'nın geleceği ve çıkarının ortak olduğunu sözlerine ekledi.