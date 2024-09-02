CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Genel Başkan Özgür Özel, akşam yemeğinde bir araya geldikleri partinin eski Genel Başkanı 'ndan, tüzüklerinde yapacakları değişikliklere ilişkin önerilerini dinlediklerini belirtti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelerek, tüzüğümüzde yapacağımız değişikliklere ilişkin önerilerini dinledik." ifadesini kullandı.

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