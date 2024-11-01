CHP Genel Başkanı: Sonraki hedef İstanbul Belediyesi mi?

Özel, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. "Esenyurt Belediyesi’ne yönelik operasyon bir algı mı?" sorusuna Özel şu yanıtı verdi:

"Bir algı operasyonu olduğu çok belli. Gündemi belirlemek, elde tutmak ve örtmek üzerinden bir hazırlık yaptıkları çok belli. CHP'nin üzerine ateş toplamaya çalışıyorlar ki kendileri ibraz görünmesin diye. O yüzden mevcut durumu kötü niyetli bir kurgu olarak görüyorum. AKP’nin siyasetle bakanın ilişkisini kursun diye atadığı yardımcısını yargıda çok kritik bir göreve getiriyor: Bunun da planlı olduğu çok belli. Bir sonraki hedef İBB mi gibi soruları da çok meşrulaştıran bir tutum bu."



"DEVAMININ GELECEĞİ İZLENİMİNİ EDİNDİM"

Özel, MHP'nin de başka belediyeleri hedef gösterdiğini savunurken, bu durumun başka tutuklamalar olabileceğini akıla getirdiğini söyledi. CHP Genel Başkanı, "Cumhur İttifakı’nın mutabık olduğu bir operasyon olduğu, devamının da gelebileceği izlenimi edindim. DEM de sert tepki verince, 'Bunu da bak gördünüz mü bu DEM’in belediyesi aslında” deyip bir tepkiyi, algıyı oluşturmaya çalışıyorlar.' dedi.



"TERÖR BİTECEKSE SORUMLULUK ALIRIZ"

Terör sorununun çözümü için atılan son adımları değerlendiren Özel, "Analar ağlamayacaksa, gözyaşı duracaksa, terör bitecekse bir sorumluluk alırız."dediklerini hatırlatırken, "Ama Meclis’te, şeffaflık ve toplumsal mutabakat şartıyla. Net şunu söylemiştim: Şehit annelerinin evlatlarının ve gazilerin yüzüne bakamayacağımız bir işin içerisinde olmayız. Cumhurbaşkanı süreci diri tutmak istiyor. Bahçeli’nin yolundan gidilirse, bunun zımni gizli bir al ver anlaşması, pazarlık olduğu kanaati güçlenecek. Bundan endişe ediyorum." dedi.