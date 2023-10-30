CHP Genel Başkanlık Seçimi ne zaman? İşte CHP Kurultay tarihleri

CHP kuruluş tarihinden günümüze toplamda 56 Kurultay yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ardından genel başkanlık koltuğuna bugüne kadar, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu oturdu. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında CHP yeniden kurultay gerçekleştirmek üzere toplanıyor. İşte, CHP Genel Başkanlık Seçimi takvimi...



CHP KURULTAYI NE ZAMAN?



CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın tarihi Parti Meclisi (PM) toplantısında 4-5 Kasım olarak belirlendi.



CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek kurultayında ilk gün genel başkan seçimi ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.



CHP'NİN KURULTAY GEÇMİŞİ



İlk kurultayı Sivas Kongresi kabul edilen CHP'de bugüne kadar 37 olağan ve 19 olağanüstü kurultay gerçekleştirildi.



Partinin 15 Ekim 1927'de yapılan ikinci kurultayı, Atatürk'ün "Büyük Nutuk"u okuduğu kurultay olarak tarihteki yerini aldı.



Kurultay kapsamında, 15-20 Ekim arasında toplam 36 saat 33 dakika konuşma yapan Atatürk, 19 Mayıs 1919'da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın tüm dönemlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş koşullarını belgelere dayanarak anlattı.



"Gençliğe Hitabe" bölümüyle sona eren kurultayda, "Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik ve Laiklik", partinin dört temel ilkesi olarak belirlendi.



CHP'nin ilkelerine, 10 Mayıs 1931'de yapılan üçüncü olağan kurultayda, "Devletçilik ve Devrimcilik" eklendi. Böylelikle, partinin amblemi olacak "altı ok"un felsefesini oluşturan altı ilkenin, parti programına ve tüzüğüne giriş süreci tamamlandı.



CHP'nin 9 Mayıs 1935'teki dördüncü olağan kurultayı, Atatürk'ün katıldığı son kurultay oldu.



CHP'NİN GENEL BAŞKANLARI



Parti, ilk olağanüstü kurultayını, Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı. Genel başkanlığa seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.



İnönü'nün istifasının ardından partinin başına, 14 Mayıs 1972'de yapılan 6. Olağanüstü Kurultay'da Bülent Ecevit geçti. 24 Mayıs 1979'daki 24. Olağan Kurultay ise CHP'nin "Ecevitli" son kurultayı oldu.



12 Eylül 1980 darbesinden sonra, 30 Ekim 1980 tarihli dilekçesiyle genel başkanlıktan ayrıldığını açıklayan Ecevit, bir daha CHP'ye dönmedi.



Darbenin ardından kapatılan parti, 9 Eylül 1992'de yapılan kurultay sonrası genel başkanlığa seçilen Deniz Baykal ile tekrar siyaset sahnesinde yerini aldı.



CHP'de, Hikmet Çetin ve Altan Öymen de genel başkanlık koltuğuna oturan isimler oldu.



Deniz Baykal'ın istifası sonrası 2010'daki 33. Olağan Kurultay'dan bu yana genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü CHP'de, bugüne kadar 7 genel başkan görev yapmış oldu.



11 yıldan bu yana genel başkanlık görevini yürüten Kılıçdaroğlu, son olarak geçen yıl 25-26 Temmuz'da Ankara'da yapılan 37. Olağan Kurultay'da tek aday gösterilerek, yeniden genel başkanlığa seçildi.

