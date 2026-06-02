CHP Genel Merkezi'nde A Takımı mesaisi

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, yani istinafın "mutlak butlan " kararı sonrası CHP 'de peş peşe gelişmeler yaşanıyor.

Kurultay sonuçlarının iptal edilmesiyle göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Özgür Özel döneminde oluşan Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) “daraltılmış bir kadroyla” yeniden belirlemesi bekleniyor.

Partinin "en üst yönetim organı" olan MYK, genel başkan, genel başkan yardımcıları ve genel sekreterden oluşuyor.

Kurul, kurultay ve Parti Meclisi'nde alınan (PM) kararları uygulamak, örgütü yönetmek, parti adına idari ve hukuki işlemleri yürütmek, bütçe hazırlamak, tüzüğe aykırı çalışan örgütleri görevden almak, parti mal varlığını yönetmek, kongre takvimini işletmek gibi temel başlıklarla görevli.

NTV muhabiri Öykü Tüccar, Kılıçdaroğlu'nun A Takımında yer alması beklenen isimleri şöyle sıraladı:

Faik Öztrak, Berhan Şimşek, Müslim Sarı, Bülent Kuşoğlu, Necdet Saraç, Orhan Sarıbal, Akif Hamzaçebi.

Tüccar yeni MYK kadrosunun gün içinde paylaşılmasının, açıklamanın da yeni CHP Sözcüsü tarafından yapılmasının beklendiğini aktardı.

MYK'YI ONAYLAYACAKLAR: PM HENÜZ GÖREVE BAŞLAMADI

CHP tüzüğüne göre MYK, Parti Meclisi'nden (PM) onay almadan göreve başlayamıyor.

PM, kurultaydan sonraki en büyük karar organı; genel başkan ve kurultayca seçilen 60 üyeden oluşuyor, acil durumlar dışında iki ayda bir toplanıyor.

Parti politikaları ve stratejilerinin belirlendiği Parti Meclisi'nin yetki alanları oldukça geniş.

Çalışma raporları, kesin hesabın incelenip karara bağlanması, yıllık bütçeyi onaylama, kurultay gündemi ve seçim bildirgelerini bu ekip karara bağlıyor.

Milletvekili ve belediye başkanı aday listesi Parti Meclisi onayına tabi. Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) seçme ve görevden alma yetkisini de elinde tutuyor.

Ayrıca CHP tüzüğü, yedek üyelerin göreve çağrılmasından sonra Parti Meclisi'ndeki 60 olan üye tam sayısının üçte ikisinin, yani 40'ın altına düşmesi halinde genel başkanın 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplantıya çağırmasını hükme bağlıyor.

Mevcut durumda Kılıçdaroğlu ve Özel destekçilerinin sayısının başa baş olduğu görülüyor. Bu nedenle bahse konu seçenek, Özel kanadı tarafından "öncelik" arasına alınmıyor.

PM henüz göreve başlamış değil, 1 Haziran 2026 tarihinde düzenlenmesi gereken toplantı da belirsiz süreliğine ertelendi. Açıklamada üyelerin görevlendirmelere ilişkin tebligatı henüz alamadığı ifade edildi:

“Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır.”

KURULTAY TARİHİ TARTIŞMASI

CHP içinde şu an en büyük tartışma, kurultayın ne zaman düzenleneceği.

Özgür Özel cephesi takvimin hızlanmasını isterken Kılıçdaroğlu, "önce temizlik yapılması gerektiğini" söylüyor:

- "Biz bu partiyi, mahkeme salonlarında irademiz çiğnensin diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Bana soruyorlar, ne yapacaksın? Bana soruyorlar, şimdi ne yapacaksın, ben hesap soracağım hesap! Herkes bunu böyle bilsin.

- Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partilerimiz partimizin güvenli limanını inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Ben değil kardeşlerim, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru, hukuki lideri olacaktır; başımızın tacı olacaktır."

ÖZGÜR ÖZEL YETERLİ İMZAYI TOPLADI

Özgür Özel yönetimi buna karşı olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı. Delegelere yapılan çağrı sonrası dün yaklaşık 700 delegenin olağanüstü kurultay için imza verdiği öğrenildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Özel'in mutlak butlan kararı sonrasında Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptığını anımsatarak yargı kararı kesinleşene kadar kurultay takviminin de durduğunu ve seçilme yeterliliğini kaybetme gibi bir durumun olmadığını savunuyor.

Bu nedenle de Özel'in delege imzası veya PM'den çıkaracağı olağanüstü kurultay taleplerinin işleme konulmayacağı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu ekibinden bazı isimler, temyiz başvurusu yapılmasaydı, kararın kesinleşeceğini ve bu koşullarda kurultaya gidilebileceği ancak Özel ekibinin kendi elleriyle kurultay yolunu kapattığını ileri sürüyor.

CHP'li 111 milletvekili de ortak bir açıklama paylaşarak "krizin Türkiye 'ye ve partiye daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayın en kısa sürede toplanması gerektiğini" söyledi. Vekiller, tarih olarak 12 Temmuz 2026'yı önerdi.

Söz konusu bildiriye Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimlerin imza vermesi de dikkat çekti.

İmza vermeyen 27 milletvekilinin isimleriyse şöyle oldu:

Deniz Demir, Semra Dinçer, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Gülizar Biçer Karaca, Jale Nur Süllü, Hasan Öztürkmen, Erdoğan Toprak, Gamze Akkuş İlgezdi, İlhan Kesici, Kadri Enis Berberoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Yüksel Mansur Kılınç, Rahmi Aşkın Türeli, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç, Cevdet Akay, İnan Akgün Alp, Vecdi Gündoğdu, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Ömer Fethi Gürer, Mustafa Adıgüzel, Faik Öztrak, Kadim Durmaz, Ali Karaoba, Mahir Polat.

MAHKEME KARARIYLA DÖNEN PM ÜYELERİ NE DİYOR?

Mahkeme kararıyla göreve dönmesi kararlaştırılan Parti Meclisi'nde de tarihle ilgili farklı görüşler mevcut.

Özellikle Özel'e yakın isimler kurultayın hızlıca yapılmasını isterken bir kesim de “6-7 ay sonra düzenlenmesinin daha sağlıklı olacağı” görüşünü dile getiriyor.