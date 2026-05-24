CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği. Özgür Özel: Buradan çıkmayacağız

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin istenmesi üzerine sabah saatlerinde gerginlik çıktı.

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin tebliğ edileceği iddiaları üzerine, Kılıçdaroğlu destekçileri ile Genel Merkez'de bulunan Özgür Özel 'i destekleyen partililer arasında arbede yaşandı. Taraflar tekme tokat birbirine girdi.

Mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu 'nun avukatı Emniyet'e, Genel Merkez'in boşaltılması için dilekçe sundu.

Kılıçdaroğlu da, mahkeme kararına uyulması yönünde çağrıda bulundu. Polis ekipleri, tahliye için binaya girdi.

Mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Özel video mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Baba ocağındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindeyiz. Atatürk'ün emanet makamındayız.

Şimdi kapıya dayandılar. Şimdi polisle geldiler. polisle birlikte bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum.

“SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok ama delegenin oturttuğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz."

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti.

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti.

YÜKSEK SEÇİM KURULU CHP'NİN İTİRAZINI REDDETMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüşmüştü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu Özel'e, partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söylemişti.

Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Bir soru aldım, 'Siz ne diyorsunuz?' diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." demişti.

GÜRSEL TEKİN: KURULTAY 7-8 AY SONRA OLABİLİR

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak görevlendirilen ve görevine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla son verilen Gürsel Tekin, olağanüstü kurultay sürecinin 7-8 içinde yapılabileceğini söylemişti.

ÖZGÜR ÖZEL, YENİDEN CHP TBMM GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti.

CHP KURULTAYI SORUŞTURMASINDA 9 TUTUKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli tutuklanmıştı.