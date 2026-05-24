CHP Genel Merkezinde gerginlik: Özel Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi anlattı

Özel, Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde partiye silahlı veya bıçaklı olduğunu tahmin ettikleri kişilerin geldiğini anlattı. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile (dün) akşam görüştüklerini belirtirken şunları söyledi:

“Kemal Bey aradı görüştük, ben kendisine, durum değerlendirmesi yaptıktan sonra kendisini arayacağını söyledim. Kemal bey ile yapılan görüşmede ikişer isim görüşmeye katılsın diye kararlaştırdık. Biz Suat Özçağdaş Murat Emir'i temsilci olarak seçtik. Kemal bey grubu adına Mahir Bolat ve Orhan Sarıbal ile bugün saat 14'da bir araya geleceklerdi. Neler yapılabileceğini ve partinin ne zamsan kurultaya götürülebileceğini görüşeceklerdi. Bugün baktık saat 7'den itibaren genel merkezimizin önünde silahlı bıçaklı CHP'li olmayan insanlar gelmeye başladı.”