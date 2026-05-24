CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanıyor.

Sabah saatlerinde Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin istendiği iddiaları üzerine, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu 'na yakın olduğu belirtilen bazı partililer ile Genel Merkez'de Özgür Özel 'i destekleyen partililer arasında arbede yaşandı.

Taraflar tekme tokat kavga etti. Gelişmeleri takip eden NTV Ankara Muhabiri Özgür Akbaş, polisin geniş güvenlik önlemi aldığını anlattı. Akbaş, icra dairesinin bulunduğu noktada yoğun bir kalabalık olduğunu söyledi.

Tansiyonun yüksek olduğunu belirten Özgür Akbaş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in de Genel Merkez'de olduğunu belirtip "Mutlak butlan kararı çıktığından beri CHP Genel Merkezi'nde ışıklar hiç sönmedi. Yöneticiler burada eski yöneticiler burada Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri burada. Saat 07.30 gibi Genel Merkez'in tahliyesine yönelik tebligatın yapılacağı iddiaları vardı. O anda Genel Merkez'in önü kalabalıklaştı." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE ÖNLEM ARTTI

NTV Ankara Muhabiri Özden Erkuş da, CHP Genel Merkezi'nin önündeki gerginliğin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti.

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti.

YÜKSEK SEÇİM KURULU CHP'NİN İTİRAZINI REDDETMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüşmüştü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu Özel'e, partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söylemişti.

Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Bir soru aldım, 'Siz ne diyorsunuz?' diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." demişti.

GÜRSEL TEKİN: KURULTAY 7-8 AY SONRA OLABİLİR

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak görevlendirilen ve görevine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla son verilen Gürsel Tekin, olağanüstü kurultay sürecinin 7-8 içinde yapılabileceğini söylemişti.

ÖZGÜR ÖZEL, YENİDEN CHP TBMM GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti.