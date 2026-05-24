CHP Genel Merkezinde tahliye gerginliği: Milletvekili Genel Merkez'e korkuluklardan atlayarak girdi
24.05.2026 11:40
Son Güncelleme: 24.05.2026 11:54
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, binaya otopark girişinden atlayarak girdi.
CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye gerginliği sırasında Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verenlere yönelik sert sözler söyledi, binaya korkuluklardan atlayarak girdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanıyor.
Yaşanan arbede sırasında CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu kapıların kilitli olması nedeniyle binaya otopark girişinden atlayarak girdi. Nurhayat Altaca Kayışoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdiği belirtilen bazı milletvekillerine sert sözlerle yüklendi.
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, binaya otopark girişinden atlayarak girdi.
Genel merkez önündeki gerginlik sırasında konuşan Kayışoğlu, “Ahlaksızlar. Vicdansızlar, reziller.” ifadelerini kullandı.