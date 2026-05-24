CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği

24.05.2026 10:54

Son Güncelleme: 24.05.2026 12:13

NTV - Haber Merkezi
Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin istenmesi üzerine gerginlik çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Emniyet'e, Genel Merkez'in boşaltılması için dilekçe sundu. Kılıçdaroğlu da, mahkeme kararına uyulması yönünde çağrıda bulundu. Polis ekipleri, tahliye için harekete geçti.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanıyor.

 

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in de aralarında olduğu bir grup, sabah saatlerinde Ankara'daki CHP Genel Merkezi önüne gitti.

 

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin tebliğ edileceği iddiaları üzerine, Kılıçdaroğlu destekçileri ile Genel Merkez'de bulunan Özgür Özel'i destekleyen partililer arasında arbede yaşandı. Taraflar tekme tokat birbirine girdi.

12:10
ÖZEL İLE KILIÇDAROĞLU DÜN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece telefonda görüştüklerini ve heyetlerin bir araya gelmesi konusunda uzlaştıklarını açıkladı. Özgür Özel tarafından Murat Emir, Suat Özçağdaş; Kılıçdaroğlu tarafından ise Orhan Sarıbal ve Mahir Polat'ın istişare için görevlendirildiği belirtiliyor.
12:02
İCRA MEMURLARI TEBLİĞ İÇİN GENEL MERKEZ'DE
İcra memurları tahliye kararını tebliğ için CHP Genel Merkezi'ne gitti.
11:20
CHP GENEL MERKEZİ'NDE TANSİYON YÜKSEK
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın eline hortum alarak giriş kapısının üzerindeki alana çıktığı görüldü.
11:04
TAHLİYE İÇİN POLİS HAREKETE GEÇTİ
Polis ekipleri, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için partililerle müzakere girişimlerine başladı. Genel merkezin bahçesindeki CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve beraberindekiler ile görüşen polis ekipleri, tahliye için bekleyişlerini sürdürüyor. Polis ekiplerinin beraberindeki icra memurlarıyla içeri girmesi bekleniyor. Genel merkez bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Murat Emir, "Her zaman iletişimden yana olduk. Baba ocağımızı korumasını biliriz. Ama 'Baba ocağımızla ilgili önemli kritik görüşmeleri de her zeminde yapmaktan çekinmeyiz.' dedik. Ancak bu sürece uymayıp, sabah saatlerinde bulabildikleri mafyavari insanlarla, CHP'li olmayla hiçbir ilişkisi olmayan insanlarla, meydan okurcasına ve zorbalıkla girmeye çalışıldı. Biz bunu engelledik, püskürttük. Yine denerlerse yine püskürtürüz." diye konuştu. Hiçbir güvenlik görevlisine saygısızlık yapılmaması, içerideki partililerin zarar görmemesi için çabaladıklarını vurgulayan Emir, şunları kaydetti: "Biz bugün öğle saatlerinde buluşmak üzere müzakere ettik. Müzakere için bir yerde yani genel merkezde de değil, bir yerde buluşalım, konuşalım, bu sorunları özellikle kurultay tarihini tartışalım, bir noktaya getirelim diye çaba sarf ettik. Türkiye ve CHP, böyle bir gün yaşamasın diye gerekli çabayı sarf ettik. O süreci, bugünkü görüşmeleri bir kenara bırakıp, hiç sözleşilmemiş gibi yapıp, bir an evvel gece yapılan telefon görüşmeleri üzerine sabah saatleriyle birileriyle CHP’nin kapısına dayanmayı zorbalık sayıyoruz. Buraya diyalog için gelinmiş iddiasını da asla doğru bulmuyoruz."
10:34
VALİLİKTEN EMNİYET'E TAHLİYE TALİMATI
Ankara Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirdi.
10:19
KILIÇDAROĞLU: MAHKEME KARARINA UYULSUN
Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklaması, Basın Danışmanı Atakan Sönmez tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Sönmez'in paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun şu ifadelerine yer verildi: "CHP'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca, örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır."
09:59
KILIÇDAROĞLU EKİBİNDEN TAHLİYE DİLEKÇESİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe verdi. Bu dilekçelerde, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır." ifadelerini kullanan Çelik, CHP avukatı sıfatıyla yaptığı başvuruda emniyet birimlerinden şu adımların atılmasını talep etti: “Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz.”
Kısa sürede büyüyen gerginlikte su şişeleri ve taşlar havada uçuşurken, olay sonrası çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde barikat kurarak güvenlik önlemi aldı.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

 

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

 

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

 

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

 

İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ

 

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti.

 

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti.

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU CHP'NİN İTİRAZINI REDDETMİŞTİ

 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

 

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

 

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüşmüştü.

 

Görüşmede Kılıçdaroğlu Özel'e, partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söylemişti.

 

Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Bir soru aldım, 'Siz ne diyorsunuz?' diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." demişti.

 

GÜRSEL TEKİN: KURULTAY 7-8 AY SONRA OLABİLİR

 

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak görevlendirilen ve görevine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla son verilen Gürsel Tekin, olağanüstü kurultay sürecinin 7-8 içinde yapılabileceğini söylemişti.

 

ÖZGÜR ÖZEL, YENİDEN CHP TBMM GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

 

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti.

 

CHP KURULTAYI SORUŞTURMASINDA 9 TUTUKLAMA

 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli tutuklanmıştı.