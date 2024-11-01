CHP grubu İstanbul’da toplanacak
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırılıp, tutuklanması siyasetin gündeminde... CHP, Özer’in tutuklanmasının ardından bugün İstanbul’da toplanacak. Partinin grup toplantısı saat 11.00’de Avcılar’da gerçekleşecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grubu bugün İstanbul’da toplanıyor.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırılıp, tutuklanması gündemiyle yapılacak olacan toplantının Silivri’deki cezaevi önünde gerçekleşeceği açıklanmıştı.
Ancak adres değişti.
CHP grup toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Avcılar’da yapılacak.
Toplantı basına kapalı şekilde gerçekleşecek.
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