CHP grubu İstanbul’da toplanacak

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırılıp, tutuklanması siyasetin gündeminde... CHP, Özer’in tutuklanmasının ardından bugün İstanbul’da toplanacak. Partinin grup toplantısı saat 11.00’de Avcılar’da gerçekleşecek.

CHP grubu İstanbul’da toplanacak

Cumhuriyet Halk Partisi () Meclis Grubu bugün İstanbul’da toplanıyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırılıp, tutuklanması gündemiyle yapılacak olacan toplantının Silivri’deki cezaevi önünde gerçekleşeceği açıklanmıştı.

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Ancak adres değişti.

grup toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Avcılar’da yapılacak.

Toplantı basına kapalı şekilde gerçekleşecek.

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