CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, kurultaya gidilmesi yönünde çağrı yaptı

Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP ) mesai devam ediyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel , yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçildi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı yapıldı.

Özgür Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi. CHP'nin Meclis'te 138 milletvekili bulunuyor.

"KAPALI GRUP 3 GÜN ÖNCE PLANLANDI"

CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Özgür Özel “110 arkadaşımızın desteği ile grup başkanı seçildim. Bilinen ayrışmanın dışında bir ayrışma olmadığı görüldü.” dedi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bundan 3 yıl önce yine bir kapalı grup toplantımızda grup başkanı seçilmiştim ondan yaklaşık 5 ay sonra yapılan kongremizde genel başkan seçilmiştir. Mevcut genel başkan otomatikman grup başkanıdır. Mutlak butlan kararı çeşitli birimlere yollandı bu kararın Meclis'e de yollanması ihtimali ki doğru bir ihtimal değil. Butlan kararı çıkınca grup başkanlığı bir şekilde boşalırsa ilk kapalı grup toplantısında bu hukuki gerekliliği gündeme getirdim.

GRUP TOPLANTISINDA KİM KONUŞACAK?

Grup toplantısını grup başkanı yapar. Haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım. Kurultay yapılana kadar toplantıları ben yapacağım.

KURULTAY AÇIKLAMASI: EN UYGUN ZAMAN EN KISA ZAMANDIR

Şöyle bir uzlaşı olacak herkesin beklediği bir tek şey var o da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede 40 günlük bir süre içerisinde toplanmasıdır. Ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde partiyi kurultaya götürürüz artık bu kabus biter devamında iktidar yürüyüşümüz başlar. Bir an önce kurultay kararının alınması gerekiyor. En uygun zaman en kısa zamandır.

“KURULTAY KARARI KEMAL BEY'İN LEHİNE”

Kılıçdaroğlu en uygun zamanda kurultay yapılacağını söyledi. Kurultay Kemal Bey'in lehine. Kurultay kararı alınmazsa adımımızı atarız. Kurultay kararı alınırsa burada memnuniyetle karşılanır.

TARAFLAR YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK Mİ?

Görüşmek için önce gazetede kurultay kararını okumam lazım."

“ÖZGÜR ÖZEL'İ TEBRİK EDİYORUM”

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimizde yaptığımız kapalı grup toplantımızda partimizin grup başkanlığına seçilen, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum." dedi.

Burhanettin Bulut, "Türkiye ’nin yarınları için verdiğimiz demokrasi ve adalet mücadelesinde aynı yolu yürümekten onur duyuyorum." mesajını da verdi.

GÜRSEL TEKİN: HİÇBİR CHP'LİYE GÖNÜL KOYMADIK

Bulut'un ardından eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin de Özgür Özel'i tebrik etti. Tekin, “Söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi ise, gerisi teferruattır.” ifadesine de yer verdi.

CHP İl Başkanlığında açıklama yapan Tekin açıklamalarına şöyle devam etti:

“Hiçbir CHP'liye gönül koymadık. Bundan böyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel beraber çalışacak. Türkiye'nin beklediği tablo da buydu. Günün sonunda hak yerini bulacak. CHP mahkemelere düşmesin diye uğraştık.

“SEÇİMLİ KURULTAY 7-8 AYDAN ÖNCE OLMAZ”

İl Başkanlığı görevimiz devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve Özel'le görüşmedim. Bana göre seçimli kurultay 7-8 aydan önce olmaz."

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti.

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti.

YÜKSEK SEÇİM KURULU CHP'NİN İTİRAZINI REDDETMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüşmüştü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu Özel'e, partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söylemişti.

Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Bir soru aldım, 'Siz ne diyorsunuz?' diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." demişti.

KILIÇDAROĞLU: CHP'Yİ KURULUŞUNDAKİ KODLARA YENİDEN KAVUŞTURACAĞIZ

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez kameralar karşısına geçerek "CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor." açıklamasını yapmıştı.