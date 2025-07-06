CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden düştü: Kaburgasında kırık var

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından partililer CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde toplandı.

Burada konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve Grup Başkanvekili Murat Emir, Tutdere'nin gözaltına alınmasını eleştirdi.



Emir, konuşmasının ardından platformdan indiği sırada dengesini kaybederek düştü.



Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Emir'in, kaburgalarında kırık olduğu ve sabah saatlerinde ambulans uçakla Ankara'ya sevk edileceği açıklandı.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TEKRAR KOŞTURMAYA BAŞLAYACAĞIM"

CHP'li Emir, ilerleyen saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlığının iyi olduğunu duyurdu.

Emir "Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim. Sağlığım gayet iyi. Birkaç gün içerisinde tekrar koşturmaya başlayacağım. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

