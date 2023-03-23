CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Milletvekili adayı olmayacağım

EMEKLİ MAAŞI TEPKİSİ



NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olacağını açıklamıştı.



"Asgari ücret dahi şu anda açlık sınırının altında." ifadelerini kullanan Özkoç, "Durum böyleyken bunu 7 bin 500 TL yaptık diye övünen bir iktidarın açlık sınırının altına çektiği 10 milyonun üzerindeki insanlarımıza sadece ve sadece işte ben siyaseten bunu yapıyorum, tekrar göreve gelebilmek için bunu yapıyorum ama hala sizi anlamış değilim, bu çaresizliği, bu feryadı duyabilmiş değilim diyen bir karardır." dedi.



Toplumdan kopmuş AK Parti iktidarı olduğunu savunan Özkoç, "Gerçekten toplumun çaresizliğinin farkında değiller." diye konuştu.

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