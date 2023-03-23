CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Milletvekili adayı olmayacağım

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, seçimlerde milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.
"Grup Başkanvekili olarak bu salonda son toplantıyı sizlerle yapıyorum." diyerek aday olmayacağını duyuran Özkoç, partisinin yürütmesinde bir görev verirlerse orada görev yapacağını ifade etti.
Özkoç, "Ülkem için nerde görev yapmam gerekirse orada görev yapmaya hazırım." dedi.
BAKANLARIN ADAYLIĞI
Bakanların milletvekili adaylığı iddialarına ilişkin eleştirilerde bulunan Özkoç, "Artık kaybettiklerini gördüklerini anlamışlar." dedi. Özkoç, güçlü muhalefetin iyi olduğunu ifade ederek "Bakanlardan oluşan bir muhalefet iyidir." diye konuştu.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarına da değerlendirmelerde bulunan Özkoç, "Kendi dşünleri olduğunu ifade etti. Şahsi görüşleri olduğunu iletti. Bir milletvekili şahsi görüşlerini ifade ediyorsa partisini de bağlamaz. Bu arkadaşımızın yaptığı açıklama tamamen kendisini bağlıyor." dedi.
EMEKLİ MAAŞI TEPKİSİ
NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olacağını açıklamıştı.
"Asgari ücret dahi şu anda açlık sınırının altında." ifadelerini kullanan Özkoç, "Durum böyleyken bunu 7 bin 500 TL yaptık diye övünen bir iktidarın açlık sınırının altına çektiği 10 milyonun üzerindeki insanlarımıza sadece ve sadece işte ben siyaseten bunu yapıyorum, tekrar göreve gelebilmek için bunu yapıyorum ama hala sizi anlamış değilim, bu çaresizliği, bu feryadı duyabilmiş değilim diyen bir karardır." dedi.
Toplumdan kopmuş AK Parti iktidarı olduğunu savunan Özkoç, "Gerçekten toplumun çaresizliğinin farkında değiller." diye konuştu.