CHP Hatay adayı değişecek mi? | Özel: Anketlerde bir şey görürsek müdahale ederiz

6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde Hatay'da protesto edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi bir süredir tartışma konusu.



Konu, önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ardından da Parti Meclisi (PM) toplantılarında ele alınacak.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday gösterilen isimler için de anket yaptırıldığını ve olumsuz geri dönüş almaları durumunda müdahale edeceklerini söyledi.



"MİNNETİMİZ YOKTUR"



Özel, Dem Parti'nin yerel seçime kendi adayları ile girme kararını da değerlendirdi.



"Bizim kimsenin çıkaracağı adaya da çıkardığı adaya da lafımız da minnetimiz de yoktur." ifadelerin kullanan CHP lideri, "Aday çıkarmama durumunda dünya kadar bize hakaret edenlerin, bu millete özür borçları vardır." dedi.



Özel ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatının 1. yıl dönümü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene katıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin