CHP Hatay'da seçimin iptalini istedi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) itiraz süreci devam ediyor.

Hatay'la ilgili itiraz sonucu beklenirken mazbata, AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e verilmişti.

CHP'liler, bu durumu YSK önünde protesto etti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki heyet, YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüşerek Hatay seçiminin iptali için başvuru yaptı.