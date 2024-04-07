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CHP Hatay'da seçimin iptalini istedi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) itirazlarını reddeden Hatay İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'e mazbata verilmesi kararı almıştı. CHP yönetimi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) giderek Hatay seçiminin iptali için başvuru yaptı.

CHP Hatay'da seçimin iptalini istedi
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) itiraz süreci devam ediyor.

'la ilgili itiraz sonucu beklenirken mazbata, AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e verilmişti.

'liler, bu durumu YSK önünde protesto etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki heyet, YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüşerek seçiminin iptali için başvuru yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, mazbatasını aldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, mazbatasını aldı

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