CHP-HDP görüşmesine tepki | Bahçeli: Nevruz Günü gerçekleştirmesi bir talihsizlik

MHP lideri Devlet Bahçeli, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında CHP-HDP görüşmesine tepki gösteren Bahçeli, "CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi ise hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir." dedi

"Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler 14 Mayıs’ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye ve telin edileceklerdir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti’ni çekiçle örs arasına sıkıştırmaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaklardır." dedi.

"BOYUN EĞMEYECEKTİR"

Öte yandan Bahçeli, 6 Şubat 2023 tarihli Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 ayrı deprem ile birlikte Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel ve taşkınların milleti sarstığını ve acıya boğduğunu belirterek, "Türk milleti karşısına çıkan doğal zorlukları ve doğal olmayan çetin engelleri 'Hep birlikte aşma' iradesi göstererek direncini, dirayetini ve metanetini azami düzeylerde sergilemiştir. Bizim nazarımızda 85 milyon Türk vatandaşımız; büyük Türkiye'nin şah damarı, şahbaz dimağıdır. Ülkemiz hiçbir soruna, hiçbir ayak bağına, hiçbir dayatmaya kuşkusuz boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

CHP-HDP GÖRÜŞMESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.

Buldan ve Sancar'a randevu talebini kabul ettikleri için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın hazırladığı anayasa değişiklikleri metninin, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili doküman ve ortak mutabakat metninin birer örneğini takdim ettiklerini belirtti.