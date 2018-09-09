CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 95'inci kuruluş yılı dolayısıyla, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.



Kılıçdaroğlu'nun kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.



Heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:



"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, milletimize hürriyet ve hakimiyet temin eden devrimci bir ruhun partisi' olarak tanımladığınız CHP'nin kuruluşunun 95'inci yıldönümünde huzurunuzdayız. Partimiz, ilk kurultayı olarak kabul ettiğimiz 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nden ve 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası adıyla kuruluşundan günümüze eksiksiz bir vatanseverliğin kalesi olmuştur. Bu vatanseverlik, tüm mazlum milletleri kucaklayan, yönü çağdaş uygarlığa dönük mücadelenizden ilham almaktadır. Bu bağlamda, ilke ve devrimlerinizle biçimlendirdiğiniz Tükiye Cumhuriyetimiz, herkes için adalet ülküsüne bağlı, demokrasiyle taçlandırılmış bir Cumhuriyet hedefi ile yeni bir mücadeleye atılmak zorundadır.



Türkiye'nin yürüyeceği yol ise hiç tartışmasız sizin yolunuzdur. CHP'nin tüm kadroları, ilke ve devrimlerinizin kuşatıcılığında, ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıları aşacak azim ve kararlılığa sahiptir. Bu duygu ve düşünceler ile size, silah arkadaşlarınıza ve tüm CHP'lilere kuruluşumuzun yıldönümünde şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun."



İNÖNÜ DE ZİYARET EDİLDİ



Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine de çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.



Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'den ayrılırken, sohbet ettiği vatandaşlar ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin, bugün de gelecekte de demokrasiyi hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü savunmaya devam edeceğini bildirdi.



Partisinin 95'inci kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımlayan Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserinden biri CHP'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı, özgürlüklerin, demokrasinin savunucusu olduğunu belirtti.



Karaca, örnek gösterilecek köklü geçmişe sahip partisinin, ilklerin, özgünlüklerin, devrimlerin, aydınlanma ve mücadelenin, akıl ve bilimin sembolü olduğunu vurgulayarak, buna karşılık bugün hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığının yerini siyasi otoritenin aldığını, din ve vicdan hürriyetinin garantisi laikliğin ise yok sayıldığını savundu.



İnançların sorgulanır hale getirildiği inancı, etnik kimliği ne olursa olsun millet olabilenlerin ayrıştırıldığı, "üniter yapı ve bölünmez bütünlük" kavramlarının anayasada bir cümleden ibaret hale geldiğini iddia eden Karaca, Türkiye'de birleştirici bir güç ve iktidara ihtiyaç duyulduğunu, bunun da CHP olduğunu aktardı.



Karaca, şunları kaydetti:



"Gün, direniş günüdür. Gün, kararlılık günüdür. Gün, yılmadan, yorulmadan, dayanışma ve örgütlülük bilincini bırakmadan mücadele günüdür. Türkiye'yi karanlığa ve kaosa sürüklemek isteyenlere geçit vermeyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi, köklü tarihinde olduğu gibi bugün de gelecekte de demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü savunmaya devam edecektir. Emperyalist güçlere karşı verilen onurlu Kurtuluş mücadelesinin emanetçileri olarak, geçit vermeyeceğimizi bir kez daha büyük bir inanç ve kararlılıkla ifade etmek istiyorum."