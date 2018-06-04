CHP heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade dosyalarına ilişkin Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Heyet bakanlıkta iade dosyalarını inceledi.

Heyetin incelemesi beş saat sürdü. Bu sürede yedi dosyada yer alan 27 klasörün incelendiği belirtildi. Heyet, çalışmasını bir rapora dönüştürüp Muharrem İnce ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacak.

CHP'li heyette bulunan Ali Haydar Hakverdi incelemeden sonra, "Niyetimiz bir açık aramak değil. Halkımızın yararına olacak, ülkemiz lehine bir işlem tesis edilip edilmediğini denetlemekti" açıklamasında bulundu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Heyetin ziyaretinin ardından Adalet Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CHP heyetine, Bakanlığımız bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlandı.



Ziyaret vesilesiyle iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulandı" ifadeleri kullanıldı.

CHP'NİN ZİYARETİ



CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık'tan oluşan heyet, saat 11.00'de Kızılay'daki Adalet Bakanlığı ek hizmet binasına geldi.



Girişte gazetecilere açıklamalarda bulunan Emir, hukukçu milletvekilleri ve Ankara Barosundan iki hukukçu ile Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenip istenmediğini araştırmak üzere Bakanlığa geldiklerini belirtmişti.



Emir, "Objektif, dikkatli, ayrıntılı bir inceleme yapacağız. İki hukukçu arkadaşımın CHP ile herhangi bir bağı yoktur. Bizim asıl hedefimiz dosyadaki maddi gerçekliği açık bir biçimde incelemek ve ortaya koymaktır" dedi.

CHP'nin 5 kişilik heyeti.

İncelemenin kaç saat süreceğinin sorulması üzerine Emir, herhangi bir zaman planlamalarının ve acelelerinin olmadığını aktarmıştı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin usulüne uygun istenmediğine yönelik iddialarda bulunduktan sonra CHP, iade dosyalarını incelemek için Adalet Bakanlığına başvurmuştu.