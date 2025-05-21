CHP, HSK üye seçiminin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve beraberindeki milletvekilleri, üye seçimlerinin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulundu.

Başvurunun ardından açıklama yapan Günaydın, "Hem usul hem esas yönünden eylemli iç tüzük ihlali gerekçesiyle bu seçimlerin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve her halükarda iptali amacıyla dilekçemizi Anayasa Mahkemesi'ne biraz evvel sunmuş bulunuyoruz." dedi.

"15 KİŞİYİ BELİRLEDİLER"

"Anayasa ve Adalet Komisyonu'nun birleşiminden oluşan karma komisyonda icat ettikleri yeni oylama yöntemleriyle zaten 15 kişiyi belirlediler." diyen Günaydın, şunları kaydetti:

"Oysa kanun koyucu, anayasa yapıcı diyor ki ilk oylamada 3’te 2, ikinci oylamada 5’te 3 çoğunluğu ara, eğer bunu bulamıyorsan ad çekme yöntemine başvur.

Böylesine bir oylamada Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun tarafsız ve bağımsız olması hakim ve savcıların atamalarını, görevde yükselmelerini, görevden alınmalarını, incelemelerini, soruşturmalarını layıkıyla ve doğru bir biçimde yapacağını öngörmek mümkün olabilir mi?"