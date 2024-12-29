CHP İl Başkanı Çelik: Belgrad Ormanı belediyeye yeniden devredilmelidir

İstanbul Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ( İBB ) işletme süresi sona erdi. Partililer ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla bir araya gelen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bahçeköy'den Neşet Suyu Tabiat Parkı'na yürüdü. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, Belgrad Ormanı'nın İstanbul'un nefesi, şehrin ekosistemi, su kaynakları ve biyolojik çeşitliliği için hayati bir öneme sahip olduğunu ifade etti. İBB tarafından işletilen ormanlık alanın "milli parklar" statüsüne geçirilmek istendiğini kaydeden Çelik, bu süreçte halkın iradesinin ve yerel yönetimlerin söz hakkının hiçe sayıldığını öne sürdü.

Çelik, "Belgrad Ormanı'nın muhafaza ormanı statüsünden milli parklar statüsüne geçirilme çabasından dolayı endişeliyiz. İstanbul'un son kalan yeşil alanlarından Belgrad Ormanı'nın korunacağının garantisini bize kim verebilir?" ifadesini kullandı.



İstanbul'un akciğeri konumundaki Belgrad Ormanı'nın, İBB'ye yeniden devredilmesi gerektiğini söyleyen Çelik, bu sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.



Özgür Çelik, "Belgrad Ormanı İstanbullularındır, bu ormanlar İstanbul'a nefes veren binlerce yıllık bir mirastır. Bu mirası koruyacağız, bu mirasa hiç kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

NE OLMUŞTU?



Belgrad Ormanı'nda işletme süresi sona eren İBB birimleri 23 Aralık'ta tahliye edilmiş, Tarım ve Orman Bakanlığı, ormandaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce işletileceğini bildirmişti.