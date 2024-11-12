CHP İl Başkanı Doktor Şenyürek saldırıya uğradı

Giresun'da özel bir hastanede dün oğlunun sünnet edilip yataklı servise götürülmesinin ardından tartıştığı genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'e sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.



Giresun'da dün özel hastanede A.A.K. ile Opr. Dr. Gökhan Şenyürek arasında tartışma çıkmıştı. CHP Giresun İl Başkanı da olan Opr. Dr. Şenyürek'in şikayetçi olması üzerine polis A.A.K'yi gözaltına almıştı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA



İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Şenyürek'in görevi başında fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirtti. Bulut, açıklamasında "Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyoruz." ifadelerini kullandı.



CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN KINAMA



CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadığını açıklayarak Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel, açıklamasında "Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum." ifadelerine yer verdi.