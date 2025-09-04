CHP İl Başkanları toplandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Çelik, 80 ilden gelen il başkanlarının katılımıyla partinin İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çelik, geçen yıl gerçekleştirilen tüzük kurultayında 4-9 Eylül tarihlerini CHP'nin kuruluş haftası olarak ilan ettiklerini anımsattı.



"BABA OCAĞINA SAHİP ÇIKMAK İÇİN BURADALAR"

Partinin kuruluş haftası kapsamında il başkanlarının kendi bölgelerinde basın açıklaması yapmalarına karar verildiğini ancak İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından bundan vazgeçildiğini belirten Çelik, "Bu karar sonrasında il başkanlarımız İstanbul'a geldiler. Hem bize destek sunmak hem dayanışma duygularını paylaşmak hem baba ocağına sahip çıkmak için buraya geldiler." dedi.

"BİR ADIM DAHİ GERİ ADIM ATMIYORUZ"



CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da İstanbul'a gelen CHP'li il başkanları adına yaptığı açıklamada, kongreyle ilgili alınan mahkeme kararına değindi.



Tanburoğlu, "İki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul il kongremize ilişkin verilen siyasi yargı kararı bu çaresiz çabaların son halkası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 81 il örgütü olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'tir. İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul'daki delegelerimizin iradesiyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz. Mücadelemizden bir adım dahi geri atmıyoruz." şeklinde konuştu.



NE OLMUŞTU?

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi mahkeme kararıyla tedbiren görevden almıştı.



CHP yönetimi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'i partiden ihraç etmişti.



Parti, İstanbul il yönetiminin görevden alınmasına ilişkin karara itiraz etmiş ve 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kendini YSK yerine koyduğu belirtmişti.