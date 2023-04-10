CHP il binası yakınında ateş edenlerden biri serbest, üçüne adli kontrol talebi

Seyrantepe'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş açılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden, olay sırasında araç içerisinde olmayan Anıl Ö'nün serbest bırakılmasına karar verildi.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Havaya ateş etme eylemini gerçekleştirdiği kamera kaydıyla sabit olan ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan E.D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulunuldu.

TESADÜFEN CHP İL BİNASI ÖNÜNDEN GEÇTİĞİ BELİRLENMİŞ

Savcılıkça yapılan tespitlere göre şüphelilerden Arif P., Ferhat E.E., Berkan Ö. ve firari olan E.D'nin içerisinde bulundukları 34 VLE 44 plaka sayılı araç ile TEM otoyolunda seyir halinde oldukları, sağ ön yolcu koltuğunda oturan E.D'nin Instagram üzerinden canlı yayın açtığı ve farklı hesaplardan yapılan olumsuz yorumlar üzerine sinirlenerek rastgele havaya doğru ateş etmeye başladığı kaydedildi.

Bu sırada kamera görüntüleriyle sabit aracın tesadüfen CHP İl binasının önünden ilerlediği, E.D.'nin havaya ateş etme eyleminin ise daha öncesinden başladığı ve eyleminin CHP İl binasına yönelik olmadığının kamera görüntülerinden açıkça anlaşıldığı vurgulandı.

Canlı yayının farklı kişiler tarafından izlenmesi üzerine kayıt altına alındığı ve tanık M.E. aracılığıyla ile soruşturma dosyasına sunulduğu ve görüntüler izlendiğinde olayın anlatıldığı şekilde gerçekleştiği açık ve net bir şekilde tespit edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Olay 6 Nisan günü saat 04.00 sıralarında gerçekleşmişti. CHP İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş edildiği ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonrası Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan ateş edildiği belirlenmişti.

Kamera görüntülerini inceleyen polisin çalışması sonrasında otomobilin sahibi Arif P.(26), Berkan Ö.(22), Anıl Ö.(20) ve Ferhat E.E.(23) gözaltına alınmıştı.