CHP ile İYİ Parti yerel seçimde işbirliği yapacak mı? Akşener: Genel İdare Kurulu'nda bu soruyu soracağız

Yerel seçim öncesi Ankara’da önemli bir görüşme gerçekleşti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi.



İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde olası iş birliği alternatifleri ele alındı.

İŞBİRLİĞİ OLACAK MI?



Görüşmenin ardından iki lider gazetecilere açıklamalarda bulundu.



CHP lideri Özgür Özel, görüşmede Akşener’e yerel seçimde işbirliği yapıp yapamayacaklarını sorduklarını açıkladı.



Akşener ise 81 ilde seçime girme kararı alıklarını ancak Özel’in ilettiği işbirliği teklifinin Genel İdare Kurulu’nda ele alınacağını söyledi.



Akşener, teklifin değerlendirileceği GİK toplantısının önümüzdeki pazartesi günü yapılacağını ifade etti.