CHP ile İYİ Parti yerel seçimde işbirliği yapacak mı? Akşener: Genel İdare Kurulu'nda bu soruyu soracağız

Yerel seçim yaklaşırken Ankara’da önemli bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özgür Özel, Akşener’e yerel seçimde işbirliği yapıp yapmayacaklarının sorulduğunu açıkladı. Akşener ise 81 ilde seçime girme kendi isim ve logolarıyla girme kararı aldıklarını ancak Özel’in ilettiği bu teklifi Genel İdare Kurulu’nda ele alacaklarını söyledi.

CHP ile İYİ Parti yerel seçimde işbirliği yapacak mı? Akşener: Genel İdare Kurulu'nda bu soruyu soracağız

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Yerel seçim öncesi Ankara’da önemli bir görüşme gerçekleşti.

Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde olası iş birliği alternatifleri ele alındı.

İŞBİRLİĞİ OLACAK MI?

Görüşmenin ardından iki lider gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel, görüşmede Akşener’e yerel seçimde işbirliği yapıp yapamayacaklarını sorduklarını açıkladı.

Akşener ise 81 ilde seçime girme kararı alıklarını ancak Özel’in ilettiği işbirliği teklifinin Genel İdare Kurulu’nda ele alınacağını söyledi.

Akşener, teklifin değerlendirileceği GİK toplantısının önümüzdeki pazartesi günü yapılacağını ifade etti.

CHP ile İYİ Parti yerel seçimde işbirliği yapacak mı? Akşener: Genel İdare Kurulu'nda bu soruyu soracağız - 1 CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.
Mansur Yavaş'tan Akşener'e ziyaret

Mansur Yavaş'tan Akşener'e ziyaret

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da geçen hafta Akşener ile İYİ Parti genel merkezinde ziyaret etmişti. İYİ Parti yönetimi yerel seçimlere her yerde kendi adaylarıyla girme kararı almıştı.

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