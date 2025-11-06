İBB soruşturması: CHP İletişim Başkanı ve 5 gazetecinin ifadesi alınacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık, Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır ve Batuhan Çolak'ın ifadelerinin alınması için emniyete talimat verdi.

Savcılık açıklamasında şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz

OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

SUÇLAMALAR NELER?

Altı isme, yalan bilgiyi alenen yayma ve suç örgütüne yardım etme suçlaması yöneltildi.

Çolak, Sevinç ve Oğhan, sabah saatlerinde mevcutlu olarak ifadeye götürüldü. Diğer gazetecilerle ilgili işlemlerin de sürdüğü belirtiliyor.



İBB MEDYA A.Ş'YE YÖNELİK İDDİALAR

Oğhan'ın ismi ile ifadesi alınan bazı gazetecilerin isimleri, eski İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un bazı gazetecileri finanse ettiğine ilişkin iddialar arasında yer almıştı.

Oğhan, bu iddiaya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, Ongun ile aralıklı görüştüğünü ve HTS kayıtlarıyla hakkında karalama kampanyası yapıldığını savunmuştu.

İfadelerde adı geçen gazeteciler de iddiaları yalanlamış ve yasal yollara başvuracaklarını söylemişti.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medyada şöyle açıklama yaptı:

“Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak sabahın erken saatlerinde yapılan bir operasyonla, polisler eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü."

Bulut'un açıklamasında, Mali Şube'de ifade verdiğini belirttiği Oğhan, son olarak CHP İletişim Koordinatörü olarak çalışıyordu.

Soruşturmanın İBB'ye bağlı Medya A.Ş ile ilgili olduğu tahmin ediliyor. İBB soruşturması sırasında bazı gazetecilerin bu şirketten maaş aldığı ileri sürüldü. Bir gizli tanık ifadesinde, bazı gazetecilerin isimlerini verirken,

Medya A.Ş eski Başkanı Murat Ongun ile yardımcısı Emrah Bağdatlı'yı işaret ederek, "Murat Ongun, İmamoğlu'nun sadece medya ilişkileri değil tüm gayri resmi ilişkilerini de yürütür. Birine para verilecek ise bu Murat Ongun'un kontrol ve talimatları ile verilir. Murat Ongun bu talimatları en yakını olan Emrah Bağdatlı'ya iletir. Emrah gerek medyanın organize edilmesinde gerekse de herhangi bir iş için birine para verilmesinde para sevkiyatını yapar." iddiasında bulunmuştu. "Meşe" kod adlı gizli tanık Medya A.Ş üzerinden bazı gazetecilerin “fonlandığını” ileri sürerken, bu gazetecilerin tümü iddiaları yalanlamıştı.

YAVUZ OĞHAN KİMDİR?

Mali Şubenin sorguya aldığı Oğhan, 1969 Yılında Ankara’da doğdu. Mesleğe gece muhabiri olarak başladı. Çeşitli kurumlarda muhabirlik ve editörlük yaptı. Oğhan, 2013 yılında ABD'de FETÖ elebaşı Fethullan Gülen'i ziyaret eden bir grup gazeteci arasında da yer aldı. Oğhan, bu yapıyla bağlantılı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın organize ettiği bu ziyaretine ilişkin, “Geziye katıldığını, ziyaretin doğru olduğunu ancak gezi programında Gülen'in ziyaret edileceğinden haberi olmadığı" gibi bir gerekçeyle açıkladı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Gerçekgündem'de 7 mayıs 2013 tarihinde bu gezinin ayrıntılarını yazmıştı. Oğhan, son olarak, PDF formatında Gazete Pencere’yi çıkarıyordu.