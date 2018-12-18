CHP, yerel seçimler için 'dördüncü grup' adaylarını bugün kamuoyuna açıklayacak.
Dün, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da, gündemdeki gelişmeler ile yerel seçim hazırlıkları değerlendirilirken, bugün de parti meclisi toplanacak.
Daha önce 464 belediye başkan adayıı belirleyen CHP, saat 11.00'deki toplantıda en az 5 büyükşehir ve 10 il belediyesinin yanı sıra bir kısmı ilçe ve belde adaylarını belirleyecek.
İstanbul için, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının da resmi olarak ilan edilmesi bekleniyor.