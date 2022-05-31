CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'da 4 yıl 11 aylık hapis cezasının onanmasının ardından kesinleşen cezasının infazı için teslim olmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

İnfaz Savcılığınca işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

5 yıldan az ceza alan Kaftancıoğlu'nun denetimli serbestlik hükümleri gereğince cezaevine giriş-çıkış yapması bekleniyor.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini 12 Mayıs'ta tamamlamıştı.

Yüksek mahkeme, Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onamıştı.

Kaftancıoğlu'nun, ''Terör örgütü propagandası yapmak'', ''halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek'' suçlarından ise beraatine karar verilmişti.