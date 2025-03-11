CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifade verdi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adliyede ifade verdiği 31 Ocak günü, Çağlayan’da yaşanan olaylar nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.



İmamoğlu’nun ifadesi sırasında adliye önünde toplanan kalabalık ile polis arasında kısa süreli arbede yaşanmıştı.



O gün İstanbul Adliyesi dışında bulunan Özgür Çelik, polise mukavemet ile toplantı, gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettiği iddiasıyla suçlanıyor.



CHP’li Çelik bugün söz konusu soruşturma kapsamında ifade verdi.



İşlemleri bir saat süren Çelik, daha sonra adliyeden ayrıldı.