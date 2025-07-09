CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın son kurultayında "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlattığı soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüpheli ifadeye çağırıldı.



2 SAAT İFADE VERDİ



Özgür Çelik haberi şehit cenazesinde öğrendi.

Cenazenin arıdndan ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

Çelik'e destek vermek isteyenler de Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak sloganlar attı.



İfade işlemleri yaklaşık 2 saat sürdü.



Özgür Çelik ifade verdikten sonra süreçle ilgili açıklama yaptı, iddiaları ortaya atan kişinin söylemlerinin çelişkili olduğunu vurguladı.

"İFADELER ÇELİŞKİLİ"



"Özgür Çelik'in listesine oy vermem için üçüncü şahıslar bana menfaat teklif ettiler." ididasını hatırlatan Çelik "Tutuklu bulunan şahsın iddiaları çok çelişkili“ dedi.



8 Ekim 2023'te yapılan il kongresinde Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik, o dönem genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak görülen Cemal Canpolat'a karşı kazanmıştı.

Mart ayında, "seçime hile karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.