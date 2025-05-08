CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 17 yıl hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, 5 polis memuru "müşteki", CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara'nın da aralarında olduğu 26 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı soruşturma için 31 Ocak'ta ifade için geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan kalabalıktan bazı kişilerin kolluk güçlerine mukavemet ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Adliyesi önünde polise mukavemet edildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Şüphelilerin güvenlik güçlerince oluşturulan hatta mukavemet gösterdiği ve dağılmamakta ısrar ettiği belirtilen iddianamede, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçunu işledikleri belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ederek müşteki polis memurlarını yaraladıkları, olay yerinin çok kalabalık ve yaşanılan arbedenin büyük olması nedeniyle hangi şüphelinin hangi müştekiyi yaraladığının tespitinin mümkün olmadığı ve "birden fazla kişi ile birlikte görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işledikleri vurgulandı.

POLİS MEMURUNUN YARALANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Müşteki polis memuru M.Y.'de ikinci derece kemik kırığı oluştuğuna ilişkin rapor düzenlendiği ve "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde yaralandığı" belirtilen iddianamede, M.Y.'nin kim tarafından yaralandığını tespit etmenin mümkün olmadığı, şüphelilerin tamamının müştekiye yönelik "kasten yaralama" suçunu işledikleri kaydedildi.

Olay sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait 12 çevik kuvvet boy kalkanı ve iki personel kaskının zarar gördüğü, kalkanların maliyetinin bin 920 euro, kaskların ise 4 bin lira olduğunun zarar tespit tutanaklarında düzenlendiği ifade edilen iddianamede, şüphelilerin tamamının söz konusu eylemden ortak sorumlu oldukları ve "kamu malına zarar verme" suçunu işledikleri belirtildi.

İddianamede, 26 şüphelinin, "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 11'er aydan 17'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.