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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 31 Ocak günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” etmekten soruşturma başlatıldı.

Çelik, ifadesi alınmak üzere emniyete çağrıldı.

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