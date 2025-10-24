CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını aldı.



Mazbatasını almak için Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu'na giden Çelik'e, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, ilçe başkanları ve çok sayıda partili eşlik etti.

Mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Çelik, 2 yıl önce göreve geldiklerini söyledi.



Yarışlı bir kongreyle seçildiklerini dile getiren Çelik, "Bu görmüş olduğunuz mazbata CHP'nin siyasallaşmış yargı kararlarıyla dizayn edilemeyeceğinin ve o siyasallaşmış yargıdan medet umanlar tarafından CHP'nin dizayn edilemeyeceğinin, CHP'de bütün kararların örgüt tarafından, parti üyeleri tarafından verileceğinin göstergesidir." diye konuştu.



Delegelerin katılımıyla geçen ay Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'ni gerçekleştirdiklerini, geçen hafta ise Olağan İl Kongresini yaptıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:



"Bugün de kurultay davasıyla ilgili bir karar verildi. Yani 'Yapılan olağanüstü kurultayla da açılan davalar konusuz kalmıştır.' denildi. Buradan şunu ifade etmek isterim: İstinafa bir başvurumuz vardır İstanbul Kongresi'yle ilgili... Oraya atanan tedbir kararıyla, kayyumla ilgili. Artık bugün kurultayla ilgili verilen karardan sonra gerçekleşen olağanüstü ve olağan İstanbul il kongresinden sonra yapılan bu tedbir uygulamasının atanan bu kayyum kararının da bir an önce istinaf mahkemesi tarafından kaldırılması gerekir."



SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?



CHP'nin İstanbul yönetimine ilişkin tartışmalar, 2023 yılında yapılan kongreye dayanıyor. CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmiş ancak kongrenin ardından hile iddiaları ortaya atılmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti. Mahkeme kararıyla il başkanlığına Gürsel Tekin getirilmişti.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

CHP'nin 39'uncu Olağan İstanbul İl Kongresi 19 Ekim'de Bayrampaşa'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yapılmıştı.

Kongrede, Divan Başkanlığını CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yapmıştı. İl yönetimi ile kurultay delegeleri listesi belirlendikten sonra delegeler oylarını kullanmıştı.

565 delegenin oy kullandığı seçime tek aday olarak katılan Özgür Çelik, geçerli oyların 536'sını alarak yeniden il başkanlığına seçilmişti.

YSK "KONGREYE DEVAM" KARARI VERMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "Daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması" nedeniyle kongrenin durdurulması talebini görüşmek üzere 18 Ekim'de toplanmıştı.

YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, toplantının ardından açıklama yapmış, "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir." demişti.