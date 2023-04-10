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CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası'na saldırı iddiasına ilişkin 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası'na saldırı iddiasına ilişkin 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
SON DAKİKA HABERİ: CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açıldı

SON DAKİKA HABERİ: CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açıldı

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Seyrantepe'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş açılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Valiliği, olaya ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını bildirmiş ve yaptığı açıklamada "TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda 4 yakalanmıştır." denilmişti.

Öte yandan Yakalanan kişilerin ifadelerinde E.D. isimli kişinin sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiğini söylediği aktarılmıştı.

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