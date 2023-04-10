CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası'na saldırı iddiasına ilişkin 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Seyrantepe'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş açılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İstanbul Valiliği, olaya ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını bildirmiş ve yaptığı açıklamada "TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda 4 yakalanmıştır." denilmişti.



Öte yandan Yakalanan kişilerin ifadelerinde E.D. isimli kişinin sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiğini söylediği aktarılmıştı.

