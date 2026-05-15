CHP İstanbul İl Başkanlığı davası: Duruşma ertelendi, Gürsel Tekin göreve devam edecek
15.05.2026 11:04
Son Güncelleme: 15.05.2026 11:27
Mahkeme geçici yönetim kapsamında Gürsel Tekin'i görevlendirmişti.
CHP'nin 38'inci Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın duruşması 10 Temmuz'a ertelendi. İl başkanlığı için görevlendirilen heyet, göreve devam edecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Temmuz 2026'ya erteledi.
Mahkeme heyeti, aralarında Gürsel Tekin'in de olduğu çağrı heyetinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda göreve devam etmesini kararlaştırdı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.
Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin atanmıştı . Parti yönetimi Tekin'i CHP'den ihraç etmişti.
ÖZGÜR ÇELİK AYM'YE BAŞVURMUŞTU
39. Olağan İstanbul Kongresi ile yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik de kararı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımıştı . Dilekçede delegelerin iradesinin yok sayıldığı, siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği savunulmuştu.
CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?
CHP'nin İstanbul yönetimine ilişkin tartışmaların geçmişi 2023 yılında yapılan kongreye dayanıyor. CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti. Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti. Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti.
CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı. Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.