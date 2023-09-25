CHP İstanbul İl Başkanlığı için 2 aday: Kılıçdaroğlu kimi destekleyecek?

CHP'de değişim tartışmaları sürüyor. Bu tartışmaların gölgesinde bugüne kadar 33 il kongresi tamamlandı ve 500'den fazla delege yeniden belirlendi. 4-5 Kasım'da yapılması planlanan büyük kurultay öncesi şimdi kritik viraj İstanbul kongresi. Genel merkez ve değişimciler arasında büyük çekişme var. Değişimcilerin adayı olarak gösterilen CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da aday olduğunu açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul" kararı merak edilirken NTV'nin edindiği bilgilere göre; Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesi ayrışma görüntüsü vermemek için tek liste ile seçime gidilmesini istediği iddia edildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı için 2 aday: Kılıçdaroğlu kimi destekleyecek?
CHP'nin Manisa'daki kongresinde kavga çıktı

CHP'nin Manisa'daki kongresinde kavga çıktı

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Haber: Ahmet Örsoğlu

'de 33 il kongresi geride kaldı. 500'ü aşkın kurultay delegesi belirlendi. Şimdi sırada İl Kongresi var.

Salı günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında kurultay tarihinin kararı alınacak.

Genel başkan seçimi konusunda kritik kabul edilen kongreler ise sürüyor.

Kulislere göre; Manisa, Malatya, Gaziantep, Denizli, Edirne gibi illeri değişimciler, Ankara, Balıkesir, Hakkari gibi illeri de genel merkez kazandı.

Ancak seçilen delegelerin kime yakın olduğu noktasında net veri bulunmuyor.

İL BAŞKANLIĞI SEÇİMİ 8 EKİM'DE YAPILACAK

196 delegeye sahip İstanbul'da ise il kongresi ise 8 Ekim'de yapılacak.

Kulislere göre, İstanbul'da değişimciler ve genel merkez arasındaki rekabet yüksek...

Değişimcilerin adayı olarak gösterilen Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, iddialara göre 39 ilçenin 27’sinin desteğini aldı.

Çelik’e Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da destek veriyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEK LİSTEDEN YANA OLDUĞU İFADE EDİLİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstabul kongresi ile ilgili kararını ise henüz vermedi.

NTV'nin edindiği bilgilere göre; Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesi ayrışma görüntüsü vermemek için tek liste ile seçime gidilmesini istediği öne sürüldü.

Değişimci kanattaysa bu çıkış, “Genel merkez İstanbul’u kaybedeceğini anladığı için pazarlık yapmaya çalışıyor.” şeklinde yorumlanıyor.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Çelik'in ardından eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da aday olduğunu açıkladı.

Canpolat, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık! İstanbul’da bu rejime HAYIR dedik. Yine başaracağız. Gelin büyük hikayemizi birlikte yazalım… 27 Eylül Çarşamba günü saat 18.00’de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl başkanlığımıza bekliyoruz."

CHP İstanbul İl Başkanlığına ikinci aday

CHP İstanbul İl Başkanlığına ikinci aday

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