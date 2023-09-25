CHP İstanbul İl Başkanlığı için 2 aday: Kılıçdaroğlu kimi destekleyecek?

Haber: Ahmet Örsoğlu

CHP'de 33 il kongresi geride kaldı. 500'ü aşkın kurultay delegesi belirlendi. Şimdi sırada İstanbul İl Kongresi var.

Salı günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında kurultay tarihinin kararı alınacak.



Genel başkan seçimi konusunda kritik kabul edilen kongreler ise sürüyor.



Kulislere göre; Manisa, Malatya, Gaziantep, Denizli, Edirne gibi illeri değişimciler, Ankara, Balıkesir, Hakkari gibi illeri de genel merkez kazandı.



Ancak seçilen delegelerin kime yakın olduğu noktasında net veri bulunmuyor.



İL BAŞKANLIĞI SEÇİMİ 8 EKİM'DE YAPILACAK



196 delegeye sahip İstanbul'da ise il kongresi ise 8 Ekim'de yapılacak.



Kulislere göre, İstanbul'da değişimciler ve genel merkez arasındaki rekabet yüksek...



Değişimcilerin adayı olarak gösterilen CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, iddialara göre 39 ilçenin 27’sinin desteğini aldı.



Çelik’e Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da destek veriyor.



KILIÇDAROĞLU'NUN TEK LİSTEDEN YANA OLDUĞU İFADE EDİLİYOR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstabul kongresi ile ilgili kararını ise henüz vermedi.



NTV'nin edindiği bilgilere göre; Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesi ayrışma görüntüsü vermemek için tek liste ile seçime gidilmesini istediği öne sürüldü.



Değişimci kanattaysa bu çıkış, “Genel merkez İstanbul’u kaybedeceğini anladığı için pazarlık yapmaya çalışıyor.” şeklinde yorumlanıyor.



ADAYLIK AÇIKLAMASI



Çelik'in ardından eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da aday olduğunu açıkladı.



Canpolat, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık! İstanbul’da bu rejime HAYIR dedik. Yine başaracağız. Gelin büyük hikayemizi birlikte yazalım… 27 Eylül Çarşamba günü saat 18.00’de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl başkanlığımıza bekliyoruz."

