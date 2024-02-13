CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde aday tepkisi

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Ankara'da CHP'nin aday belirleme toplantısı sürerken, İstanbul'un Avcılar ve Sarıyer ilçelerinde aday olan mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmeyeceği yönündeki iddialar üzerine bir grup partili, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı.

Aday olan şu anki başkanlara destek veren CHP'liler, genel merkezlerine çağrıda bulunarak Sarıyer ve Avcılar'da aynı kişilerin aday gösterilmesini istedi.

Parti, gece saatlerinde belediye başkan adaylarını açıkladı.