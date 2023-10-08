CHP İstanbul İl Kongresi bugün

Haber: Baran Bila
Gözler, CHP'de İstanbul İl Kongresi'nde.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 08.00 itibarıyla başladı.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışacak.
600'den fazla il delegesinin oy kullanmasının beklenildiği kongre akşam saatlerine kadar sürecek.
CHP İstanbul ilçe kongreleri geçen ay tamamlanmış; 39 ilçeden 14’üne yeni ilçe başkanları seçilmişti. Haliç Kongre Merkezi'nde sabah saatlerinden itibaren partililerin ve görevlilerin hazırlık yaptığı görüldü.
Kulislerde, eski CHP İl Başkanı Cemal Canpolat'ın genel merkezin adayı olduğu yorumları yapılıyor.
Bir diğer isim ise "Yenilikçilerin adayı" değerlendirmesi yapılan CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik. Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel'in desteğini aldığı ifade ediliyor.
KURULTAY PROVASI GİBİ KONGRE
CHP'de İstanbul seçimi, 4-5 Kasım'da düzenlenecek kurultay açısından da önem taşıyor.
Ankara'da düzenlenecek kurultayda 1200 delegenin 196'sını İstanbul'dan katılacak üyeler oluşturacak.
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