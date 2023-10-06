CHP İstanbul İl Kongresi pazar günü

Haber: Baran Bila

CHP, İstanbul İl Kongresi'ne hazırlanıyor.

Pazar günü, 654 delege il başkanını belirlemek için sandık başına gidecek. Seçimde iki ayrı aday yarışacak.



Kulislerde, eski CHP İl Başkanı Cemal Canpolat'ın genel merkezin adayı olduğu yorumları yapılıyor.



Bir diğer isim ise "Yenilikçilerin adayı" değerlendirmesi yapılan CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik. Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel'in desteğini aldığı ifade ediliyor.

KURULTAY PROVASI GİBİ KONGRE



CHP'de İstanbul seçimi, 4-5 Kasım'da düzenlenecek kurultay açısından da önem taşıyor.



Ankara'da düzenlenecek kurultayda 1200 delegenin 196'sını İstanbul'dan katılacak üyeler oluşturacak.