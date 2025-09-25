CHP İstanbul İl Kongresi tartışması: Başkan kim?

CHP İstanbul İl Kongresi dün yapıldı ve eski İl Başkanı Özgür Çelik, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden seçildi. Kongre öncesinde yaşanan yasal tartışmalar sona ermiş görünüyor. Mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin, kongre sonrasında herhangi bir açıklama yapmadı. Peki, yeniden tartışma yaşanabilir mi? NTV yayınına katılan Hukukçu Profesör Selami Kuran, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görev alanı ihlali yaptığını savundu.



Kuran, "Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul delegelerinin görevlnin askıya almıştı. İmza verenlerin içinde o 196 delegenin olmaması gerekir. Buna dikkat etmişlerdir o karar hala geçerli." iddiasında bulundu.



"HUKUKEN SÜREÇ BİTER"



Diğer delegelerin imzası ile kongrenin toplandığını belirten Kuran, Diğer delegelerin de katılımıyla oy verme işlemi bitince hukuken sürecin biteceğini savundu.



"SEÇİLEN KİŞİ İL BAŞKANI OLUR"



Ayrıca Kuran, seçilen kişinin il başkanı olacağını öne sürdü.



CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi, dün Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Salonda yapılan konuşmaların ardından delegeler hazırlanan alanda oylarını kullandı.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ



CHP İstanbul İl Kongresi dün olağanüstü toplandı ancak daha seçim başlamadan mahkemenin görevlendirdiği heyet süreci durdurmak için alana geldi.



2 Eylül'de CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden alan 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Kongresi'nin durdurulması için valilik ve ilçe seçim kuruluna yazı göndermişti.



İçeride hazırlıklar devam ederken dışarıda CHP'lilerle, İstanbul 2. İcra Dairesi yetkilileri arasında gerginlik yaşandı.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise 9 Eylül'de aldığı kararda "Seçim yapılacak." demişti.



45. Asliye Hukuk Mahkemesi, yargılamanın henüz başlamadığını, bu nedenle aldığı kararın geçerli olduğunu savundu ve kongre sürecinin durdurulmasını istedi. YSK'DAN AÇIKLAMA



CHP'liler tutanak tuttu, tartışmalar sürerken YSK'dan açıklama geldi.



YSK Başkanı Ahmet Yener, "Başlamış olan kongre sürecinin durdurulması mümkün değildir. İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar verilmiştir." dedi.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, dün YSK'nın CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

TEK ADAY ÖZGÜR ÇELİK



Kongrede tek aday, 2 Eylül'de görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu.



CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi, dün Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. CHP İl Başkan adayı Özgür Çelik, kongrede konuşma yaptı.

Kongrede konuşan Çelik, "Milletimiz şunu bilsin CHP'de kavga yoktur." dedi. GÜRSEL TEKİN'DEN AÇIKLAMA



Mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin de Sarıyer'deki CHP binasında kameraların karşısına geçti.



Tekin, "Kongre tartışmasına girmiyorum." dedi.



Açıklamasının devamında Tekin, "Herkesten daha fazla istiyoruz ki bir an önce görevimiz bitsin. Ayın 26'sında itiraz edilmiş tedbirin kaldırılmasıyla ilgili. O gün tedbirimiz kalktığı zaman arkadaşlarımızı çiçeklerle güllerle karşılayacak durumdayız." diye konuştu.



ÖZGÜR ÇELİK İL BAŞKANI SEÇİLDİ



Kongrede tek aday olan Özgür Çelik ise 389 geçerli oydan 386'sını alarak yeniden CHP'nin İstanbul İl Başkanı oldu.



CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?



CHP'nin İstanbul yönetimine ilişkin tartışmaların geçmişi 2023 yılında yapılan kongreye dayanıyor.



CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti.



Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.



İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.



Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti.



CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı.



Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.



Son olarak Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetmişti.



Süreç devam ederken CHP yönetimi İstanbul kongresini 24 Eylül'de olağanüstü toplama kararı almıştı.



