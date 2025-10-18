CHP İstanbul İl Kongresi: Mahkeme durdurulmasını istedi, YSK kararını açıkladı

YSK, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere saat 14.00'te toplandı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, "daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına" yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na gönderildiğini söyledi.

"KONGRENİN DEVAMI YOLUNDA KARAR VERİLMİŞTİR"

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nun, kongrenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin YSK'dan görüş talep ettiğini belirten Özübek, "Bu talep üzerine yapılan toplantıda kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." diye konuştu.

Özübek, soru üzerine, "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir." dedi.

MAHKEME, KONGRENİN DURDURULMASINI TALEP ETMİŞTİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 19 Ekim Pazar günü yapılacak İstanbul Olağan İl Kongresi'nin durdurulmasını istemişti.

Mahkeme, yazılı talebini İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na iletmişti. Talep yazısında, CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı hatırlatılmıştı.



Söz konusu kararın, İstanbul İl Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırılmadan CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılmasının mahkeme kararına aykırı olduğu belirtilmişti.



Mahkemenin talebi üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulu konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşımıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçen ay da İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin durdurulmasını istemiş, Yüksek Seçim Kurulu bu talebi reddetmişti.

NE OLMUŞTU?

Davacı CHP'li Özlem Erkan; mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kaldığını, delegelerin irade fesadı halleri ve suç kapsamlı eylemleri olduğunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalara ve basına yansıyan ses kayıtlarına göre, kongrede oy kullanacak delegelerin oylarını para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiğinin tespit edildiğini iddia etmişti.



Erkan, dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti:

"Kongrede kullanılan oy sayısının 600 delege sınırının aştığının tespit edildiğini, dava konusu edilen İstanbul İl Kongresinin mutlak butlan ile sakat olduğunun savcılık soruşturmaları ile kanıtlanmış olduğundan bahisle 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların tedbiren hükümlerinin durdurulmasına, bu kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, önceki kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu'nun tedbiren göreve iadesine veya mahkemece uygun görülecek geçici kurulun atanmasına, İstanbul İl Kongresi delegelerinin görevden uzaklaştırılmasına, CHP Merkez Yönetim Kurulunca başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ederim."



Bunun üzerine dosyaya bakan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.



Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve ErkanNarsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.



CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan üst kurul-kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmaları da mahkeme tarafından karara bağlanmıştı.



Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar vermişti.



Karara, davalının avukatları itiraz etmiş, mahkeme söz konusu itirazın duruşmalı olarak değerlendirilmesini kararlaştırmıştı. Mahkeme, davalı taraflarca yapılan itirazların ayrı ayrı reddine karar vermişti.



Mahkeme, davanın 3 Ekim'de görülen son duruşmasında, 2 Eylül'de verdiği CHP İl Başkanı ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmederek, bu dosyanın Ankara'daki mevcut dosyalarla birleştirilmesi talebinin sonraki celsede değerlendirilmesini kararlaştırmış ve duruşma 21 Kasım'a ertelenmişti