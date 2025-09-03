CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali: Gürsel Tekin'in savunması istendi

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırmasına karar verdi. CHP, mahkeme kararına itiraz etti. Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atandı. 196 DELEGE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI Mahkeme, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verirken, mevcut kongre sürecinin de durulmasına karar verdi. KARARA DİRENİŞ BAŞLADI Görevden alınan il başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Merkezi karara karşı direnişe geçti. Çelik, dün gece CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Örgüt burada. Halk burada. Bütün gece buradayız. Halkın evi, baba ocağı emin ellerde." dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ara kararı ile görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kararın ardından partisinin İl Başkanlığı’nda yaptığı toplantı sonrasında açıklama yaptı.

İSTANBUL'DA YENİ KONGRE HAZIRLIĞI İstanbul İl Başkanlığı binasında bugün açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il delegelerinin noterde sıraya girip seçimlerine sahip çıktığını ifade etti. Özel, "Önümüzdeki günlerde onların talebiyle yapılacak olağanüstü kongre ile İstanbul'un iradesi bir kez daha hatırlatılacak ve perçinlenecektir." dedi. CHP, GÜRSEL TEKİN'İN SAVUNMANI İSTEDİ CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasından hemen sonra CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin görevi kabul ettiğini belirtti. Bu açıklamasının ardından Tekin'in bir süre önce CHP'den istifa ettiğini açıkladığı, partiye üye olmadığı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in partiden ihraç etmeye yönelik karar alındığını söyledi. Özel mahkemelerin red gerekçelerinin "tedbir kararının doğrudan sonuç doğurması olduğunu" anlattı. Özel, hukuken neler yapılacağı tartışmasının detaylarını hukukçulara bırakacaklarını ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuken yapılması gereken her adımı atacaklarını söyledi. İhraç kararının ardından Tekin bu karar itiraz etti ve "Kendisine savunma hakkı verilmeden alınan kararı kabul etmediğini." belirtti.

Karara ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Bu itiraza açık bir karar. Süreç devam ediyor." dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin'den savunma istedi. Tekin'in 15 gün süresi var. Sözlü ve yazılı savunma verebilecek olan Tekin'in parti faaliyetleri de donduruldu.

Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin atandı.

KILIÇDAROĞLU KAYYUMU ÖNCEDEN Mİ BİLİYORDU? Kılıçdaroğlu'nun kongre iptallerine ilişkin süreçten önceden haberdar olduğunu iddia edenler de var. Gürsel Tekin'in parti kurmak istediği, buna karşılık Kılıçdaroğlu'nun, "Acale etme kurultay iptal olabilir" dediği belirtiliyor. İddiaların kaynağı, CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen. Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu ile Gürsel Tekin arasında gerçekleşen bir konuşmayı aktarırken şunları söyledi: "Gürsel Tekin, ben ve Şükrü Genç vardık. Sanırım Şükrü tutuklanmadan 10 gün önce gerçekleşti bu görüşme. O zaman kurultay tartışmaları yeni başlamıştı. Gürsel Tekin parti içerisinde karışıklığı görünce parti kurma fikri ortaya çıkıyor. Ankara’ya giderek bu konuyu uzun uzun Kemal Kılıçdaroğlu’na anlatıyor. Elini taşın altına koymak istediğini söylüyor. Yaptığı araştırmaları anlatıyor. Kemal Bey, ‘Acele etme. Kurultay iptal olabilir’ diyor. " TEKİN GÖREVİ YÜRÜTMEYE KARARLI Gürsel Tekin, bugün yaptığı açıklamada, önce il başkanlığı binasına gitmeden, görevi yürüteceğinin işaretini verdi. Tekin, "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam." dedi. "AYRIŞMA İÇİN DEĞİL, BİRLEŞME İÇİN GELDİM" NTV'ye konuşan Tekin, "Ben genel başkanın kararına saygı duyarım. İhraç kararını bilmiyorum, ben CHP üyesiyim. Ayrışma için değil. birleşme için geldim. İl başkanlığına gideceğim ancak takvim belli değil. Partide kırgınlığı bitireceğiz." diye konuştu. Tekin daha sonra yaptığı açıklamada da, "Bina hepimize yeter, büyük bir bina, elbette binaya gideceğiz, sonuçta partimizin binası, gidişimizin günü ve zamanı önemli değil" dedi. Tekin, partiden ihraç edildiğine ilişkin kararın da bu açıklamayı yaptığı sırada kendisine ulaşmadığını söyledi. CHP, mahkemenin kararının hukuksuz olduğunda ısrarlı ve itiraz yollarını kullanacak. CHP BÜTÜN İTİRAZ YOLLARINI KULLANACAK CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da gelişmelerle ilgili olarak şunları söyledi: "Asliye Hukuk Mahkemeleri sadece Siyasi Partiler Kanununda düzenlenmemiş konularda yetkilidir. Bu konular da kongrelerin açılıp , kongre başkanlık divanının oluşmasından başlar gündem maddeleri görüşülür ve sıra seçim maddesine geldiği ana kadar olan süreçle sınırlıdır. Seçime geçildiği anda divan kalkar seçimleri yapmak üzere görevi ilçe seçim hakimi devralır ve seçimleri yapıp sonuçlarını kesinleştirdikten sonra seçilenlerin mazbatalarını bizzat verir. Siyasi Partilerin kongrelerindeki seçimler Siyasi Partiler Kanunu 21.maddesine göre hakim gözetim ve denetiminde yapılır ve ilçe seçim kurulu hakiminin verdiği karar da bu maddeye göre kesindir. Bu kararı sadece Yüksek Seçim Kurulu Anayasa'mızın 79.maddesine göre tam kanunsuzlukla kaldırabilir. Asliye hukuk mahkemelerinin bu kararları kaldırma yetkileri yoktur. Yani ilçe seçim kurulunun verdiği mazbatayı sadece Anayasa'mızın 79.maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu iptal edebilir. Yine Anayasa'mızın 79.maddesine göre YSK kararları da kesi sir ve herkes uymak zorundadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahi YSK kararlarını inceleyip denetleyemeyiz demişlerdir. Bu sebeple verilen karar doğrudan Anayasa'mızın 79.maddesine ve Siyasi Partiler Kanunu 21.maddesine aykırı olduğundan görev gasbıdır." SGK KAYITLARI VURGUSU Süren tartışmalarda, mahkemenin İstanbul İl kongresini iptaliyle, eylül ayında çıkması beklenen CHP kongresine yönelik karar arasında bağlantı kuruluyor. İl kongresinin iptal edildiği mahkeme kararında, "Bulunan ifade tutanakları, tapu kayıtları, SGK kayıtları, banka yazı cevapları, diğer resmi kurumlardan gelen bilgi ve belgeler ile mahkeme dosyasının tüm içeriği birlikte değerlendirildiğinde, davacı tarafın iddialarının basit bir iddianın ilerisine geçtiği ve gerçekleşen seçimlerin demokrasi ve eşitlik esaslarına aykırı yapıldığı, delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı etkilendiği hususlarında yaklaşık ispat şartı sağlanmıştır." denildi. Bu kararda, SGK kayıtlarına vurgu yapılmasıyla, CHP kongresine yönelik iddianamede de yine SGK kayıtlarına gönderme yapılması arasında benzerlik görülüyor, bu benzerlik üzerinden siyasi yorumlar yapılıyor. GÖZLER 15 EYLÜL'DE: BENZER İDDİALAR GÜNDEMDE 15 Eylül'de görülecek olan kurultay davası iddianamesinde, 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ortak hareket ederek, kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü. Bu kapsamda bazı delegelere para verildiği, bazılarına farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif edildiği iddia edildi. İddianamede ayrıca bazı delegeler ile yakınlarının CHP'li belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirket ya da iştiraklerde işe alındığı, bazı delegelere de market alışveriş kartı dağıtıldığı öne sürüldü.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu

KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNÜYOR?



Bütün bu gelişmeler sonrası hukukçular, 15 Eylül’de görülecek olan CHP Büyük Kurultayı’yla ilgili davanın da benzer bir şekilde sonuçlanacağını iddia ediyor.



Ayrıca İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen kararda Büyük Kurultay’da oy kullanan 196 delegenin delegeliği iptal edildi.



Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği iddia edilen bu delegeler büyük kongrede oy kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimi 18 oyla kaybetti. Bu durumda hukukçular, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa geleceğini öne sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bugün yaptığı açıklamada, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde." diye konuştu.



CHP'NİN KILIÇDAROĞLU'NUN GERİ DÖNME İHTİMALİNİ ENGELLEME GİRİŞİMİ



Ayrıca İBB'ye yönelik 19 Mart'ta başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.



İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanacağı bilgisinin ulaştığını, kayyumu engellemek için de 6 Nisan’da CHP’yi olağanüstü kurultaya götüreceğini duyurmuştu.



6 Nisan'da kayyum ihtimaline karşı yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel tek aday olarak, bin 276 oyun, bin 171'ini alarak yeniden genel başkan seçildi.



CHP, olağanüstü kurultayla birlikte partinin yaşadığı kayyum tehlikesini atlattığını savunsa da bu ihtimalin devam ettiğine dair açıklamalar MHP’nin Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan gelmişti.



Yıldız, CHP’de genel başkanın değiştiği 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38.Olağan Kurultay ile kurultay öncesinde İstanbul’da yapılan il kongresine dair cumhuriyet savcılıklarınca başlatılan soruşturmaları işaret etmişti.



Bu durumda CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38.Olağan Kurultay otomatikman hükümsüz olduğu iddiasını gündeme getiriyor ve eski CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu yönetimi görevini sürdürmek durumunda kaldığı yeniden gündeme geldi.



KILIÇDAROĞLU'NUN GERİ DÖNME İHTİMALİNE KARŞI BİR BAŞKA HAZIRLIK



CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin hukukçu kurmayları, yöneticileri, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı alamayacağı ve mahkemenin davayı reddetmesi gerektiği görüşünde.

Böyle bir karar çıksa bile, eski yönetimin karar kesinleşmeden partinin başına geçemeyeceği, temyiz aşamalarının beklenmek zorunda olduğu savunuluyor.



İstinaf ve Yargıtay aşamasının en az iki yıl süreceğini hesaplayan parti yönetimi, olağan kurultay sürecini hızla başlatıp, 39. Olağan Kurultayı toplayarak, davayı konusuz bırakma hesabı yapıyor.



Parti yönetimi mahkemeye de bu talebi iletmeyi planlıyor.



CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde oylama işlemi.

SÜREÇ ÖNCESİ NELER YAŞANDI?



CHP İstanbul İl Örgütü'nün 38. Olağan Kongresi, 8 Ekim 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Bu kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, "değişim" hareketinin adayı olarak seçime girdi.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise daha önce CHP İstanbul İl Başkanlığı yapmış olan Cemal Canpolat'ı destekledi.



Seçim sonucunda Özgür Çelik, 342 oy alarak CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Cemal Canpolat ise 310 oy aldı.



KONGRE İDDİALARI NELERDİ?



Kongre süreci oldukça gergin geçti ve zaman zaman tartışmalar yaşandı. Özellikle adayların konuşmaları sırasında salonda tansiyon yükseldi.



Cemal Canpolat, rakibi Özgür Çelik ve onu destekleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik çeşitli suçlamalarda bulundu.



Canpolat, konuşmasında, bazı CHP delegelerinin sadece oylarını almak amacıyla İBB ve iştiraklerinde işe alındığını iddia etti.



"CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP delegelerini sırf size oy vermeleri için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum." dedi.



Ekrem İmamoğlu, Canpolat'ın iddialarını "çok çirkin" ve "yalan" olarak niteledi ve "Yalanlarında boğulsunlar, biz tertemiz yürüyeceğiz." diye yanıtladı.



İŞE ALIM İDDİALARI AK PARTİ'NİN GÜNDEMİNDE



Canpolat'ın iddiaları, kongre sonrasında İBB Meclisi'nde AK Partili üyeler tarafından gündeme getirildi.



AK Partili meclis üyeleri verdikleri soru önergelerinde İmamoğlu'nun delegeleri işe alarak seçim sürecine müdahale ettiği iddialarının araştırılmasını istediler.



AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da bu iddiaları sosyal medya hesabına taşıyarak, şunları söyledi:



"CHP İl Başkan Adayı, İBB Başkanının partizanlığını, liyakat yalanını ve delegelerin oylarını almak için İBB’de işe alınmasını tek tek ifşa etmiş.

Bizim 5 yıldır anlattığımızı artık kendileri söylüyor. İstanbullular hizmet beklerken İstanbul’unkaynakları partizanlığa, parti içi çekişmelere harcandı."



SORUŞTURMA NASIL BAŞLAMIŞTI?



Yaşanan iddialar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüphelinin ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.



Talimat sonrası Çelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek ifade verdi.



Kongre sürecine ilişkin bilgi vermesi istenen Çelik'e, Beykoz Belediye Başkanlığı'nca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle açılan davanın tutuklu sanıklarından Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün bu dosya kapsamında alınan ifadesindeki içerikler soruldu.



100 BİN TL İDDİASI



İfadesinde Gümüş, Özgür Çelik'e oy verme karşılığında 100 bin TL para teklif edildiği iddiasında bulundu.



Gümüş, para teklifinin nereye kadar çıkacağını görmek için iki kişi olarak toplamda 750 bin TL istediklerini, görüşmeyi de sesli olarak kaydettiklerini öne sürdü.



Dosyaya giren bir ses kaydıyla ilgili alınan bilirkişi raporunda 3 kişinin karşılıklı diyalogları gösterilen Özgür Çelik ise kendisi ile Cemal Canpolat'ın adının geçtiği ve çeşitli meblağlarda pazarlık yapılan diyaloglarla ilgisi olmadığını savundu.



DAVANAME DÜZENLENDİ



Özgür Çelik'e oy verilmesi için delegeler nezdinde hukuka aykırı vaatlere ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtilen davanamede, bu kapsamda adı geçen şüpheliler hakkında İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.



Davanamede, tanık olarak beyanı alınan T.E.'nin, Ümraniye'den il delegesi A.K.'nin oğlu ile il delegesi T.Y'nin kardeşlerinin Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında işe alındığını beyan etmesi üzerine yapılan araştırmada A.K.'nin oğlunun Ekim 2023'ten itibaren İBB iştiraki KİPTAŞ'ta SGK kaydının olduğunun tespit edildiği belirtildi.



T.Y'nin kardeşlerinden birinin ise Ekim 2023'ten itibaren İBB iştiraki İSPER'de, diğer kardeşinin de Kasım 2023'ten itibaren Beşiktaş Belediye Başkanlığı'nda SGK kaydının olduğunun tespit edildiği bildirildi. Davanamede, konuşmanın bazı kısımlarında da oy kullanacak 2 il delegesi için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin de bu paranın az olduğunu, 3 kişi için 750 bin lira istediklerini söylediklerinin görüldüğü iddia edildi.



CHP'NİN 38. KURULTAYI



CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmıştı.



İlk turda Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy almış; iki aday da toplam delege sayısına göre salt çoğunluğun (684) desteğini alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.



Özel ikinci turda, 536 oy alan Kılıçdaroğlu'na karşı 812 oyla CHP'nin 8. genel başkanı seçilmişti.



CHP KURULTAY DAVASI



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığına" ilişkin bir şikayet üzerine 19 Kasım 2023'te başvuruyu gündemine almış ancak yetkisizlik kararı vererek 22 Aralık 2023'te dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" iddiasıla kurultayda yaşananlar hakkında soruşturma başlatmıştı.



Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler de, CHP'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.



Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.



Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından kurultaya şaibe karıştığı, delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı gerekçesiyle, 38. Olağan Kurultay ile kayyum ihtimaline karşı yapılan ve Özel'in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultayın iptali talep ediliyordu.



CHP KURULTAYINA İLİŞKİN İDDİALAR NELER?



İddianamede, 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ortak hareket ederek, kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.



Bu kapsamda bazı delegelere para verildiği, bazılarına farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif edildiği iddia edildi.



İddianamede ayrıca bazı delegeler ile yakınlarının CHP'li belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirket ya da iştiraklerde işe alındığı, bazı delegelere de market alışveriş kartı dağıtıldığı öne sürüldü.



İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dahil 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.