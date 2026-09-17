CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili tedbir kararı kaldırıldı. Gürsel Tekin'in görevi sona erdi
17.09.2026 18:06
Son Güncelleme: 17.09.2026 18:32
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında tedbir kararı kaldırıldı. Böylece tedbir kararıyla göreve gelen Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada, tedbir kararını kaldırdı.
Tedbir kararıyla göreve gelen Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi.
CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.
39. Olağan İstanbul Kongresi ile yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik de kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Dilekçede delegelerin iradesinin yok sayıldığı, siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği savunulmuştu.
HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?
CHP'nin İstanbul yönetimine ilişkin tartışmaların geçmişi 2023 yılında yapılan kongreye dayanıyor.
CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti. Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.
Mahkeme il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermiş, il başkanlığı görevine Gürsel Tekin'i getirmişti .