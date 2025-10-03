CHP İstanbul Kongresi davası: Mahkemeden Gürsel Tekin kararı
CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik açılan davanın ilk duruşmasından mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı'na görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine devam etmesi kararı çıktı. Bir sonraki duruşma 21 Kasım'da görülecek.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'ne yönelik şaibe iddiasıyla açılan davada ilk duruşma görüldü.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava saat 10.00'da başladı.
Salonda taraf ve sanık avukatları hazır bulundu.
Mahkeme, tedbiren CHP İstanbul İl Başkanlığı'na görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine karar verdi.
Mahkeme, CHP'nin reddi hakim talebini reddetti, istinaf sürecinin beklenmesine karar verildi.
Duruşma 21 Kasım'a ertelendi.
NE OLMUŞTU?
CHP'nin İstanbul yönetimine ilişkin tartışmaların geçmişi 2023 yılında yapılan kongreye dayanıyor.
CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti.
Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.
Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti.
CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı.
Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetmişti.
Süreç devam ederken CHP yönetimi İstanbul kongresini 24 Eylül'de olağanüstü toplama kararı almıştı.
Bu kongrede Özgür Çelik başkan olarak seçilmişti.
