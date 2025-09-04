CHP İstanbul Kongresi'nin iptali kurultay davasını etkiler mi?

CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınması, tartışmaları da beraberinde getirdi. TRT Haber yayınına konuk olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın CHP kurultayının iptali istemiyle açılan davayı da etkileyeceği görüşünde. Bakan Tunç, "Bu itiraza açık bir karar. Kabul edilen kararlar için, aynı mahkemeye başvurularbilir. Süreç devam ediyor. Mahkemelerin vereceği kararlara uymak durumundayız. Saygı duymak durumundayız." diye konuştu. Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu da, CHP kurultayının iptali istemiyle açılan davada tedbir kararı alınabileceğini söyledi. Hacıbektaşoğlu, "Ana kurultay davasına bakan hakim, '196 kişi kurultayda Özgür Özel'in seçiminde de oy kullandı. O oylamada, 18 oyla sonuç değişti zaten. Tedbiren Özgür Özel ve ekibini görevden uzaklaştırıyorum' diyebilir." dedi.

İHRAÇ EDİLEN GÜRSEL TEKİN GÖREV YAPABİLİR Mİ?

CHP'li hukukçular ise il kongresinin iptali kararının, CHP kurultayının iptali istemiyle görülen davayı doğrudan etkilemeyeceğini savunuyor.



CHP yönetimi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'i partiden ihraç etmişti.



CHP'li Hukukçular, Gürsel Tekin'in ihraç edilmesi nedeniyle, görev yapamayacağını belirtiyor.



Peki ihraç kararı, Tekin'in görev yapması önünde bir engel mi?



Hacıbektaşoğlu konuyla ilgili olarak, "CHP üyesi olması, teamülen gereklİ, ama ihraç edilse bile ortada mahkeme kararı var. O karar diyor ki, 'bu kişiyi görevlendirdim'. O kişinin sıfatına bakılmadı genel olarak." yorumunu yaptı.



Şimdi gözler 15 Eylül'de Ankara'da görülecek duruşmaya çevrilmiş durumda.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ'NİN İPTALİ

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırmasına karar verdi. CHP, mahkeme kararına itiraz etti.



Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atandı.



196 DELEGE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI



Mahkeme, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verirken, mevcut kongre sürecinin de durulmasına karar verdi.

