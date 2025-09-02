CHP İstanbul kongresinin iptali | Ömer Çelik: İhtiyati bir tedbir kararı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



MYK toplantısı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.



Birinci gündemin Gazze olduğunu belirten Çelik, "Nazilerin yaptığını bile geride bırakacak insanlık tarihinin en hunharca, en barbaca katliam siyasetinin, soykırımın bir örneğidir. Bunu gerçekleştirenlerin bir insalık mahkemesinden yargılanması insanlık onurunun gereğidir. İnsanlık bu katliam şebekesini yenmek zorunda." dedi.

ABD'nin Filistinlilerin vizelerinin iptal etmesinin adaletsiz olduğunu söyleyen Çelik, "Yıllardır sayın Cumhurbaşkanımız Filistin davasını en yüksek sesle haykırmaktadır. Filistin davası, Netanyahu hükümetinin soykırımı BM Genel Kurulu'na damga vuracaktır. Filistinli yetkililere izin verilmese bile sayın Cumhurbaşkanımıızn konuşması bütün dünyada yankılanacaktır." diye konuştu.

CHP İSTANBUL KONGRESİNİN İPTALİ



CHP İstanbul Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesini değerlendiren Çelik, bu konuyu MYK'da görüşmediklerini ifade etti. Çelik, "Bunu değerlendirmedik, mahkeme ile ilgili bir süreç. Yargı süreci devam ediyor. İhtiyati tedbir kararı almış mahkeme ve daha önceki yönetimi tekrar atamış. Siyasi partiler açısından bir usulsüzlük varsa mahkemenin tespit etmesi ve adım atması işleyen yargı süreciyle ilgilidir." dedi.

ÇELİK KUBBE SAVUNMA SİSTEMİ

"Savunma sanayiimiz kimse için bir tehdit değil" diyen Çelik, "Çelik Kubbe dünyada yankılandı. Bazı komşu ülkeler tehdit oluşturduğunu söylüyor. Onlara bir kez daha söylüyoruz; Türkiye'ningücü barışın teminatıdır. Ama Ege'de Akdeniz'de kimse yanlış işler peşinde koşmaması lazım." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuşan Çelik, "Cumhur İttifakı'nın yanı sıra sayın cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimat vermesiyle bir devlet politikası haline gelmiştir. TBMM'nin yol haritası ve yasal dayanak için komisyon kurması sürecine ilerlemesine imkan vermektir. Bu işin odağı silah bırakma fesih sürecinin gerçekleşmesidir. Bunun da tüm yapılarıyla olması lazım. Sayın cumhurbaşkanımız bir odak kaybı yaşanmaması gerektiğini belirtti. bütün şube ve uzantılarının legal görünümlü ve illegal yapılarının tamamının feshedilmesi gerektiğini sürecin başında ifade ettik. Bunun dışındaki yaklaşımlar olursa Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecine zarar verir." ifadelerini kullandı.

"HER HANGİ BİR PAZARLIKSÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Süreci hedefe ulaştırmakta kararlıyız" diyen Çelik, "Bir takım ülkelerin örtülü operasyonları görüyoruz. Silah bırakması gerekenlerin açıklamalarının arkasındaki organizasyonları görüyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin kazanımı için terör gündeminin ortadan kalkması gerekir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, Terörsüz Türkiye sürecinde devletin nitenikleriyle ve milletin değerleriyle ilgili pazarlık yoktur." dedi.

"Türk-Kürt kardeşliğiyle terörün bir ilgisi yok. Kardeşliğimizin arasına kimse girememiştir. Bu sürecin ana ilkesi tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesidir. Adlarımız farklı olabilir, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti. Bu süreçler şeffaf ve açık yürütülüyor."

"SÜRECİ SABOTE ETMEK İSTEYEN DEVLETLER VAR"

"Suriye PKK'sının silah bırakmasını engellemeye çalışanların Terörsüz Bölge ve Terösüz Türkiye sürecine karşı bu işi gecktirmeye ve zamana oynamaya dönük bir yaklaşım olduğu açık. Terör devletçiklerine izin vermeyeceğimizi ifade ettik. Bu süreci sabote etmek isteyen bazı devletler olduğunu görüyoruz. Özellikle siyanit soykırımcılık bu süreci sabote etmek istiyor."