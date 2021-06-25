CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü partisinden istifa etti. Milletvekili, siyasi yaşamına Türkiye İşçi Partisi'nde devam edeceğini açıkladı.



Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla istifasını duyuran Kadıgil, hayatının en zor en heyecanlı açıklamasını yaptığını ve kendisini eğitip bugünlere getiren partisinden istifa ettiğini belirtti.



Saliha Sera Kadıgil Sütlü, ayrılığının nedeninin bir kavga ya da bir tartışma olmadığını, tamamen ideolojik olduğunu söyledi.



“Türkiye’nin ilk kadın genel başkanı Behice Boran’ın partisinin Meclis grubunu, ikisi bıyıklı üç erkeğe terk etmeye gönlüm razı olmadı” diyen Kadıgil, inandığı değerleri açıkça ve yüksek sesle savunmak için dünya görüşüne daha yakın gördüğü partiye Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.

CHP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 135'E DÜŞTÜ

Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün istifası sonrası CHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 135'e düşerken Türkiye İşçi Partisi'nin 4'e yükseldi.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ KİMDİR?

1984 yılı İstanbul doğumlu olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek lisans tezini, Londra Queen Mary Üniversitesi'ndeki araştırmaları sonrasında sinema eserleri üzerine yazdı. İstanbul Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürmekte olan milletvekili, kültür ve sanat hukuku ile fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar konularında uzmandır.

Avukatlık stajını Ergenekon kumpası davalarında tamamladı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun ve sendikanın kurucu avukatlığını ve baş hukuk müşavirliklerini yürüttü.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu ve son 3 dönemdir Parti Meclisi Üyesi olarak görev aldı.