CHP-İYİ Parti işbirliği olacak mı? İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplanıyor

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "yerel seçimde ittifak değil iş birliği yapalım" teklifini karara bağlayacak. Gözler, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun (GİK) alacağı kararda.

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, son 3 seçime Millet İttifakı çatısı altında girdi.



Ancak 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından İYİ Parti Genel İdare Kurulu, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimine 81 ilde kendi adayları ile girme kararı aldı.



Aralarında İzmir, Kahramanmaraş ve Eskişehir'in de olduğu birçok il için adayını da açıkladı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Perşembe günü İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti ve "Yerel seçimde işbirliği yapalım" teklifini sundu.



Edinilen bilgiye göre CHP'nin teklifi Ankara ve İstanbul gibi illeri kapsıyor.



2 parti işbirliği yapacak mı? sorusunun yanıtı İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısının ardından ortaya çıkacak.