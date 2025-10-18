CHP İzmir Kongresi: Tek aday Güç, kürsüde fenalaştı

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi, Kültürpark'ta yer alan Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi.

Kongrenin divan başkanlığına CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi. Kongrede il yönetimi seçiminin "blok liste" yöntemiyle yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın da konuşma yaptığı kongrede divan başkanlığı, Çağatay Güç'ün il başkanlığına tek aday olarak gösterildiğini açıkladı. Kürsüye çıkan Güç, konuşmasının bitiminde fenalaşarak yere yığıldı. Partililerin ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Güç, bir süre sonra kendine geldi.



Tekrar kürsüye çıkan Çağatay Güç son iki gündür aşırı yorulduğunu, uykusuz kaldığını ve düzgün beslenemediği için fenalaştığını belirterek yaşananlar için üzgün olduğunu dile getirdi.