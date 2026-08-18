CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) uyuşturucu testi yapılan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında her iki isimden uyuşturucu testi yapılmak üzere numune alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen incelemelerde numunelerde uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi.

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından iki isim hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.